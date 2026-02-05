В частині Києва не буде опалення до кінця зими: ЕП опублікувала мапу будинків

Після масованих російських обстрілів у Києві Дарницька ТЕЦ, або ТЕЦ-4, отримала критичні пошкодження. Понад 1100 багатоповерхівок лишатимуться без тепла щонайменше 2 місяці, поки триватиме ремонт.

Мапу будинків, у яких після пошкодження ТЕЦ-4 у Києві не буде опалення до кінця зими, опублікувала 5 лютого "Економічна правда". На ній можна побачити, що проблема стосується значної частини жителів лівого берега столиці.

Перелік будинків без опалення в Дарницькому та Дніпровському районах Києва доступний на сайті Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, на вулиці Ревуцького лишилися без тепла будинки №7, 7А, 11-В, 17-Б та 9/1, а на вулиці Тростянецькій — будинки №3, 5, 5А, 5Б, 7, 7-А, 28-А та ще низка багатоповерхівок.

На вулиці Горлівській опалення відсутнє в будинках №38/40 та 77. Також тепла немає за адресами Урожайна, 21 та Братства тарасівців, 12/37.

Залишилися без теплопостачання будинки №58, 60, 62, 146 та 148 та інші на Харківському шосе, а також №5-А, 5-Б та багато інших адрес на вулиці Миколи Бажана і №9-Г та 9-Ж на Архітектора Вербицького.

Немає опалення на вулицях Вірменській, Бориспільській та Надії Світличної.

Будинки без опалення після удару по ТЕЦ-4 на мапі Києва Фото: ЕП

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба розповідав, що під час масованого обстрілу в ніч на 3 лютого росіяни випустили п'ять балістичних ракет по київській ТЕЦ-4. За його словами, було зруйновано елементи, які відповідають за теплопостачання для населення.

Міський голова Віталій Кличко 5 лютого повідомив, що Дарницька ТЕЦ у Києві критично пошкоджена, і за оцінками фахівців на її відновлення знадобиться щонайменше 2 місяці, якщо Росія не завдасть нових ударів. Цей об'єкт забезпечував теплопостачання зокрема у Дарницькому та Дніпровському районах, і, за словами Кличка, до відновлення ТЕЦ повернути опалення в будинки неможливо.