В части Киева не будет отопления до конца зимы: ЭП опубликовала карту домов

После массированных российских обстрелов в Киеве Дарницкая ТЭЦ, или ТЭЦ-4, получила критические повреждения. Более 1100 многоэтажек останутся без тепла минимум 2 месяца, пока будет продолжаться ремонт.

Карту домов, в которых после повреждения ТЭЦ-4 в Киеве не будет отопления до конца зимы, опубликовала 5 февраля "Экономическая правда". На ней можно увидеть, что проблема касается значительной части жителей левого берега столицы.

Перечень домов без отопления в Дарницком и Днепровском районах Киева доступен на сайте Киевской городской государственной администрации.

В частности, на улице Ревуцкого остались без тепла дома №7, 7А, 11-В, 17-Б и 9/1, а на улице Тростянецкой — дома №3, 5, 5А, 5Б, 7, 7-А, 28-А и еще ряд многоэтажек.

На улице Горловской отопление отсутствует в домах №38/40 и 77. Также тепла нет по адресам Урожайная, 21 и Братства тарасовцев, 12/37.

Остались без теплоснабжения дома №58, 60, 62, 146 и 148 и другие на Харьковском шоссе, а также №5-А, 5-Б и многие другие адреса на улице Николая Бажана и №9-Г и 9-Ж на Архитектора Вербицкого.

Нет отопления на улицах Армянской, Бориспольской и Надежды Светличной.

Дома без отопления после удара по ТЭЦ-4 на карте Киева Фото: ЭП

Напомним, вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба рассказывал, что во время массированного обстрела в ночь на 3 февраля россияне выпустили пять баллистических ракет по киевской ТЭЦ-4. По его словам, были разрушены элементы, которые отвечают за теплоснабжение для населения.

Городской голова Виталий Кличко 5 февраля сообщил, что Дарницкая ТЭЦ в Киеве критически повреждена, и по оценкам специалистов на ее восстановление понадобится не менее 2 месяцев, если Россия не нанесет новых ударов. Этот объект обеспечивал теплоснабжение в частности в Дарницком и Днепровском районах, и, по словам Кличко, до восстановления ТЭЦ вернуть отопление в дома невозможно.