У січні майже 1,5 тисячі людей госпіталізували через переохолодження: що радять медики

За січень 2026 року понад 1,6 тисяч українців постраждали від переохолодження та обмороження, майже 1,5 тисячі з них були госпіталізовані. Найбільше випадків виявили у Дніпропетровській, Харківській областях та у Києві, де наразі фінсуються сильні морози, а у більшості домівок відсутне опалення через удари російських військ по енергетиці.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я України, у січні 2026 року екстрена медична допомога зафіксувала 1 607 звернень через переохолодження та обмороження, з яких 1 469 пацієнтів потребували госпіталізації. Найбільше звернень надійшло з Дніпропетровської області — 195, м. Києва — 183, Харківської області — 167.

За словами медиків, існує низка простих правил для запобігання холодовим травмам. Серед них — багатошарове утеплення одягу, підтримання фізичної активності, уникнення вживання алкоголю, а також пильний нагляд за дітьми та людьми літнього віку.

Про переохолодження можуть свідчити бліда, холодна і суха шкіра, синюшні губи, тремтіння, уповільнене дихання та невиразна мова. У дітей ознаки можуть включати почервоніння і холодність шкіри, сонливість, слабкість і відмову від їжі.

Натомість обмороження проявляється зміною кольору шкіри на сіро-жовтий або восково-білий, онімінням окремих ділянок (ніс, вуха, щоки, підборіддя, пальці рук і ніг), а також втратою чутливості.

Медики радять при підозрі на переохолодження або обмороження перемістити постраждалого в тепле приміщення, зателефонувати до екстрених служб (103 або 112), обережно зняти мокрий або тісний одяг та накрити людину ковдрою або термопокривалом. Якщо постраждалий при свідомості йому слід дати теплі безалкогольні напої та при необхідності накласти чисті сухі пов’язки.

Також у МОЗ наголошують, що при переохолоджені не можна розтирати шкіру снігом, не гріти кінцівки у гарячій воді та не змочувати пов’язки спиртом. Якщо стан погіршується слід повторно викликати медиків, а у разі непритомності та відсутності ознак життя потрібно розпочати серцево-легеневу реанімацію.

Яка погода в Україні очікується найближчим часом

Як пояснила синоптикиня Наталка Діденко зовсім скоро в Україні завершиться "період лютої холоднечі", однак погода завтра ще "покусається". Зокрема, 10 лютого в Києві температура вдень сягне -10 градусів. Буде сухо та сонячно, а ближче до вечора посилиться вітер південного напрямку.

Нагадаємо, що, за прогнозами експертів, у Києві до кінця опалювального сезону у жителів цих будинків уже немає шансів на відновлення теплопостачання.Крім того,наразі у місті через пошкодження внаслідок російських ударів ТЕЦ-4 без опалення лишаються 1 170 будинків.

Як пише CNN, енергетична інфраструктура України перебуває у "надзвичайно критичному стані". Зокрема, через відсутність опалення у деяких квартих столиці температура впала до 3 градусів.