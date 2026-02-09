У Києві без опалення понад 1 170 будинків: експерт відповів, чи є шанси на повернення тепла

У Києві через пошкодження внаслідок російських ударів ТЕЦ-4 без опалення лишаються 1 170 будинків. За словами експерта Олександра Харченка, до кінця опалювального сезону у жителів цих будинків уже немає шансів на відновлення теплопостачання.

Відсутність опалення внаслідок пошкодження росіянами Дарницької ТЕЦ директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко прокоментував у розмові з народним депутатом, заступником голови комітету, головою підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрієм Жупаниним 8 лютого. За словами Харченка, резервно подати у будинки тепло неможливо.

"З Дарницькою ТЕЦ ситуація така: всі вже зрозуміли, що 1 170 будинків тепла цього року не матимуть. Їм виставили режим пріоритетного забезпечення електроенергією максимально. Здається, на 18 годин зараз вдалося їх забезпечити на добу електрикою. І це вже дуже добрий результат", — сказав енергоексперт.

Він додав, що для жителів будинків без опалення у Києві розгорнули пункти незламності й обігріву. На його думку, з потеплінням споживання електроенергії скоротиться, і значною мірою вдасться забезпечувати ці багатоповерхівки світлом.

"Звісно, все залежить від зовнішніх температур, бо що буде, якщо -20 повернуться завтра, я не знаю. І ніхто не знає, чи витримає обладнання, чи не буде технічних аварій навіть без атак, чи не буде обледеніння якихось ліній і втрати потужності через це — передбачити неможливо. Якщо не буде якихось надзвичайних ситуацій, то витримають", — зазначив Харченко.

За його словами, власнику Дарницької ТЕЦ потрібно витратити десятки мільйонів доларів чи євро на відновлення потужностей, але ці витрати ніколи не зможуть окупитися.

"Цебто з теплового тарифу в Києві окупити відновлення Дарницької ТЕС неможливо. Ну, просто неможливо. І яким чином буде діяти влада, взаємодіючи з цими людьми, які володіють Дарницькою ТЕС, і які сценарії будуть обговорюватись — мені цікаво, бо це непросте завдання", — сказав експерт.

Експерт Олександр Харченко оцінив ситуацію з опаленням після ударів по Дарницькій ТЕЦ. На відео з 7:34.

Пошкодження Дарницької ТЕЦ: що відомо

Міський голова Києва Віталій Кличко 5 лютого повідомляв про критичне пошкодження Дарницької ТЕЦ, або ТЕЦ-4. За оцінками фахівців, відновлення займе не менше, ніж 2 місяці. Кличко зазначав, що ця ТЕЦ забезпечувала опалення для понад 1 100 багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах столиці.

ЕП публікувала мапу будинків на лівому березі Києва, в яких не буде опалення до кінця зими.

В ДТЕК 6 лютого повідомляли, що у Києві послабили графіки відключень світла будинкам, які залишилися без опалення через пошкодження ТЕЦ.