В Киеве без отопления более 1 170 домов: эксперт ответил, есть ли шансы на возвращение тепла

В Киеве из-за повреждения в результате российских ударов ТЭЦ-4 без отопления остаются 1 170 домов. По словам эксперта Александра Харченко, до конца отопительного сезона у жителей этих домов уже нет шансов на восстановление теплоснабжения.

Отсутствие отопления в результате повреждения россиянами Дарницкой ТЭЦ директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прокомментировал в разговоре с народным депутатом, заместителем председателя комитета, председателем подкомитета по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики газоснабжения комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Жупаниным 8 февраля. По словам Харченко, резервно подать в дома тепло невозможно.

"С Дарницкой ТЭЦ ситуация такая: все уже поняли, что 1 170 домов тепла в этом году не будут иметь. Им выставили режим приоритетного обеспечения электроэнергией максимально. Кажется, на 18 часов сейчас удалось их обеспечить на сутки электричеством. И это уже очень хороший результат", — сказал энергоэксперт.

Он добавил, что для жителей домов без отопления в Киеве развернули пункты несокрушимости и обогрева. По его мнению, с потеплением потребление электроэнергии сократится, и в значительной степени удастся обеспечивать эти многоэтажки светом.

"Конечно, все зависит от внешних температур, потому что что будет, если -20 вернутся завтра, я не знаю. И никто не знает, выдержит ли оборудование, не будет ли технических аварий даже без атак, не будет ли обледенения каких-то линий и потери мощности из-за этого — предсказать невозможно. Если не будет каких-то чрезвычайных ситуаций, то выдержат", — отметил Харченко.

По его словам, владельцу Дарницкой ТЭЦ нужно потратить десятки миллионов долларов или евро на восстановление мощностей, но эти расходы никогда не смогут окупиться.

"То есть с теплового тарифа в Киеве окупить восстановление Дарницкой ТЭС невозможно. Ну, просто невозможно. И каким образом будет действовать власть, взаимодействуя с этими людьми, которые владеют Дарницкой ТЭС, и какие сценарии будут обсуждаться — мне интересно, потому что это непростая задача", — сказал эксперт.

Эксперт Александр Харченко оценил ситуацию с отоплением после ударов по Дарницкой ТЭЦ. На видео с 7:34.

Повреждение Дарницкой ТЭЦ: что известно

Городской голова Киева Виталий Кличко 5 февраля сообщал о критическом повреждении Дарницкой ТЭЦ, или ТЭЦ-4. По оценкам специалистов, восстановление займет не менее 2 месяцев. Кличко отмечал, что эта ТЭЦ обеспечивала отопление для более 1 100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах столицы.

ЭП публиковала карту домов на левом берегу Киева, в которых не будет отопления до конца зимы.

В ДТЭК 6 февраля сообщали, что в Киеве ослабили графики отключений света домам, которые остались без отопления из-за повреждения ТЭЦ.