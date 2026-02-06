"Энергетики сделали невозможное": в Киеве ослабили графики отключений света домам без тепла

Энергетики 6 февраля увеличили возможность подачи электроэнергии в дома в Днепровском и Дарницком районе Киева, которые остались без тепла после российских атак на ТЭЦ-4.

Об уменьшении отключений света в Днепровском и Дарницком районе сообщили в ДТЭК. Электроэнергию в домах без отопления должны выключать только с 8:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00.

"Понимаем, как тяжело, когда дома холодно и темно. Поэтому энергетики сделали невозможное и увеличили возможность подачи света в ваши дома", — сообщили в ДТЭК.

При этом в компании попросили жителей домов, где уменьшили количество отключений света, включать электрические приборы по очереди, поскольку сети сейчас перегружены.

"Когда все одновременно включают бойлеры и обогреватели — могут случаться аварии", — предупредили в ДТЭК.

Перечень домов, где нет теплоснабжения из-за повреждения ТЭЦ-4, можно найти на сайте Киевской городской государственной администрации. Информацию об отключении света в Киеве по конкретным адресам стоит проверять на сайте "ДТЭК Киевские электросети".

Напомним, 5 февраля городской голова Киева Виталий Кличко рассказывал, что по выводам специалистов во время российской атаки 3 февраля была критически повреждена Дарницкая ТЭЦ, которая обеспечивала отопление для более 1 100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах. На ее восстановление понадобится не менее 2 месяцев, а к тому времени восстановление теплоснабжения в домах невозможно.

ЭП опубликовала карту домов в Киеве, где не будет отопления до конца зимы. В перечне значительная часть многоэтажек на левом берегу столицы.