"Енергетики зробили неможливе": у Києві послабили графіки відключень світла будинкам без тепла

Енергетики 6 лютого збільшили можливість подачі електроенергії до будинків у Дніпровському та Дарницькому районі Києва, які лишилися без тепла після російських атак на ТЕЦ-4.

Про зменшення відключень світла у Дніпровському та Дарницькому районі повідомили в ДТЕК. Електроенергію в будинках без опалення мають вимикати лише з 8:00 до 11:00 та з 18:00 до 21:00.

"Розуміємо, як важко, коли вдома холодно і темно. Тому енергетики зробили неможливе і збільшили можливість подачі світла до ваших будинків", — повідомили в ДТЕК.

При цьому в компанії попросили мешканців будинків, де зменшили кількість відключень світла, вмикати електричні прилади по черзі, оскільки мережі зараз перевантажені.

"Коли всі одночасно вмикають бойлери й обігрівачі — можуть траплятися аварії", — попередили в ДТЕК.

Перелік будинків, де немає теплопостачання через пошкодження ТЕЦ-4, можна знайти на сайті Київської міської державної адміністрації. Інформацію про відключення світла у Києві за конкретними адресами варто перевіряти на сайті "ДТЕК Київські електромережі".

Нагадаємо, 5 лютого міський голова Києва Віталій Кличко розповідав, що за висновками фахівців під час російської атаки 3 лютого була критично пошкоджена Дарницька ТЕЦ, яка забезпечувала опалення для понад 1 100 багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах. На її відновлення знадобиться щонайменше 2 місяці, а до того часу відновлення теплопостачання в будинках неможливе.

ЕП опублікувала мапу будинків у Києві, де не буде опалення до кінця зими. В переліку значна частина багатоповерхівок на лівому березі столиці.