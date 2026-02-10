Проблемы решаются не вовремя: в каких регионах самая тяжелая ситуация со светом, — Зеленский

Наибольшие проблемы с электроснабжением сейчас наблюдаются в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Владимир Зеленский отметил, что местные власти должны быстро реагировать на отключения и обеспечивать поддержку людей в домах на электроотоплении.

После селекторного совещания по состоянию энергосистемы в регионах Украины Владимир Зеленский на своей странице в Telegram сообщил, что ситуация с электроснабжением во многих громадах остается критической. По его словам, в некоторых регионах проблемы со светом не решаются своевременно, и это требует серьезного анализа и соответствующих выводов.

Особое внимание президент обратил на ситуацию в городах Днепропетровской области, в частности в Кривом Роге. Чиновник заявил, что реакция местных властей не вовремя реагирует на проблемы, которые возникают в результате длительных отключений.

"Не во всех общинах проблемы решаются вовремя, и по этому поводу должны быть выводы", — добавил глава государства.

В то же время в части громад Одесской области уже принимают дополнительные меры для поддержки жителей домов на электроотоплении, и Зеленский отметил, что для каждого такого дома должен быть четкий ответ местной власти относительно реального обеспечения людей электричеством.

Кроме того, в своей публикации призидент поблагодарил ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы и ГСЧС Украины за оперативную и эффективную работу. Кроме того, во время совещания они детально обсуждали отчеты с Сумской, Харьковской и Полтавской областей, где сейчас сложнее всего с электроснабжением.

Также после совещания, Зеленский отметил необходимость более быстрой реакции Воздушных сил ВСУ для защиты Харьковщины и других областей, граничащих с Россией, от атак дронов и других ударных беспилотников.

"Украина не имеет времени ждать, пока отдельные элементы Воздушных сил настроятся", — говорится в его публикации.

Еще в своей заметке он отметил, что Министерство внутренних дел докладывало о получении дополнительных генераторов от международных партнеров, которые пополнят резервы для оперативного реагирования на отключения.

"Благодарен каждой стране, каждому обществу, которые помогают Украине — нашим городам и общинам. Быть с Украиной — это быть защитниками жизни", — написал Зеленский.

Напомним, что недавно Владими Зеленский уже жаловался после ежедневного селектора на работу Воздушных сил в ряде регионов и поручил немедленно принять меры для повышения эффективности противовоздушной обороны.

Также Фокус писал, что 9 февраля на Троещине в Киеве, где в результате массивных ракетно-дронных российских атак район остался без отопления в сильные морозы, в квартиры жителей вернулось тепло. Однако без отопления до сих пор оставались 1126 домов в Дарницком и Днепровском районах — из-за остановки ТЭЦ-4 после обстрела