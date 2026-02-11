"Існує ризик ворожих атак": в КМДА закликали киян оновити запаси води

В КМДА порадили киянам перевірити та оновити запаси питної та технічної води. В адміністрації міста попередили, що Росія може здійснити нові масовані атаки, поки температура повітря лишається низкою.

Оголошення про загрозу нових атак на Київ опубліковане 11 лютого в офіційному Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації. В пресцентрі зазначили, що опалювальний сезон 2025-2026 став для столиці одним із найскладніших за час війни.

"Поки зберігається низька температура повітря, існує ризик нових ворожих атак. Закликаємо киянити перевірити та за потреби оновити запаси води – питної й технічної", — ідеться в дописі КМДА.

В адміністрації нагадали рекомендовану норму води на одну людину: 3 літри питної та 10–12 літрів технічної для приготування їжі та гігієнічних процедур.

В КМДА наголосили, що комунальні служби та енергетики цілодобово працюють над забезпеченням киян необхідними житлово-комунальними послугами.

Відео дня

В КМДА радять киянам перевірити та оновити запаси води Фото: скриншот

На сайті КМДА можна знайти мапу бюветів із питною водою на випадок тривалої відсутності водопостачання. Для 105 бюветних комплексів передбачено підключення до генераторів, щоб кияни могли набирати воду за відсутності електроенергії.

Також про загрози відключення водопостачання повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. У відомстві нагадали, що на кожного члена сім'ї потрібно мати 3 л питної та 11–12 л технічної на добу, продукти тривалого зберігання та медикаменти, а також варто зібрати "тривожну валізу" з документами, засобами особистої гігієни, теплими речима, аптечкою і достатньою кількістю готівки.

"Не забудьте потурбуватися про дітей: поясніть їм правила безпеки та стежте, щоб вони їх дотримувалися. А також подбайте про домашніх улюбленців — запасіть для них воду та їжу", — нагадали в МВС.

В МВС опублікували пам'ятку для населення на випадок відключення світла та води Фото: МВС України

Нагадаємо, 27 січня в КМДА пояснювали, що частині киян відключать гарячу воду, щоб використати теплоносій для опалення. Це стосувалося лише будинків, де через низькі температури було складно запустити систему теплопостачання.

Перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум 9 лютого розповідала, що у Києві на Троєщину повернули тепло, проте на ранок 8 лютого без опалення через зупинку ТЕЦ-4 лишалися 1 126 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах.