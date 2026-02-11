"Существует риск вражеских атак": в КГГА призвали киевлян обновить запасы воды

В КГГА посоветовали киевлянам проверить и обновить запасы питьевой и технической воды. В администрации города предупредили, что Россия может осуществить новые массированные атаки, пока температура воздуха остается низкой.

Объявление об угрозе новых атак на Киев опубликовано 11 февраля в официальном Telegram-канале Киевской городской государственной администрации. В пресс-центре отметили, что отопительный сезон 2025-2026 стал для столицы одним из самых сложных за время войны.

"Пока сохраняется низкая температура воздуха, существует риск новых вражеских атак. Призываем киевлян проверить и при необходимости обновить запасы воды — питьевой и технической", — говорится в сообщении КГГА.

В администрации напомнили рекомендуемую норму воды на одного человека: 3 литра питьевой и 10-12 литров технической для приготовления пищи и гигиенических процедур.

Відео дня

В КГГА отметили, что коммунальные службы и энергетики круглосуточно работают над обеспечением киевлян необходимыми жилищно-коммунальными услугами.

В КГГА советуют киевлянам проверить и обновить запасы воды Фото: скриншот

На сайте КГГА можно найти карту бюветов с питьевой водой на случай длительного отсутствия водоснабжения. Для 105 бюветных комплексов предусмотрено подключение к генераторам, чтобы киевляне могли набирать воду при отсутствии электроэнергии.

Также об угрозах отключения водоснабжения сообщает Министерство внутренних дел Украины. В ведомстве напомнили, что на каждого члена семьи нужно иметь 3 л питьевой и 11-12 л технической в сутки, продукты длительного хранения и медикаменты, а также стоит собрать "тревожный чемодан" с документами, средствами личной гигиены, теплыми вещами, аптечкой и достаточным количеством наличных.

"Не забудьте позаботиться о детях: объясните им правила безопасности и следите, чтобы они их соблюдали. А также позаботьтесь о домашних любимцах — запаситесь для них водой и едой", — напомнили в МВД.

В МВД опубликовали памятку для населения на случай отключения света и воды Фото: МВД Украины

Напомним, 27 января в КГГА объясняли, что части киевлян отключат горячую воду, чтобы использовать теплоноситель для отопления. Это касалось только домов, где из-за низких температур было сложно запустить систему теплоснабжения.

Первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум 9 февраля рассказывала, что в Киеве на Троещину вернули тепло, однако на утро 8 февраля без отопления из-за остановки ТЭЦ-4 оставались 1 126 домов в Дарницком и Днепровском районах.