В Киеве и Днепре прогремели мощные взрывы: россияне массированно атакуют Украину баллистикой и "Шахедами"

В ночь на 12 февраля в Киеве и Днепре прогремела серия мощных взрывов: россияне ударили по Украине баллистическими ракетами.

Параллельно ВС РФ продолжали атаковать регионы ударными беспилотниками. Фокус собрал все, что известно о ночной атаке россиян.

Воздушную тревогу в Киеве и ряде восточных, северных и центральных областей объявили около 02:20 часов из-за угрозы баллистики из Брянска. Впоследствии Воздушные силы предупредили о пусках врагом баллистических ракет в направлении столицы.

Через минуту в Киеве прогремели взрывы.

В последующие минуты враг продолжал выпускать баллистические ракеты, которые летели, кроме Киева, также в направлении Днепра и города Павлоград Днепропетровской области, сообщили мониторинговые каналы и Воздушные силы.

Новость дополняется...