В Одессе после российского удара исчезла вода: что известно

Россияне повредили уже 31-ю крупную подстанцию компании ДТЭК в Одесской области. Из-за обесточивания водоснабжение отсутствует в некоторых районах областного центра и ряда ближайших населенных пунктов.

Россияне ударили по одному из объектов, который обеспечивает энергоснабжение Одессы. Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Чтобы вернуть значительно разрушенное оборудование в работоспособное состояние, ремонт потребует длительного времени, отметили в компании.

Сейчас энергетики разбирают завалы, пытаясь как можно быстрее ликвидировать последствия атаки и в первую очередь вернуть электричество объектам критической инфраструктуры.

Одесса без воды

Спасатели в Одессе во время тушения пожара во время тушения пожара Фото: ГСЧС

Сейчас без водоснабжения из-за обесточивания объектов водопроводной системы остаются потребители Киевского и части Хаджибейского районов областного центра, сообщили в "Инфоксводоканале".

Кроме того, вода отсутствует в с. Лиманка, с. Красный хутор, ж/м "Радужный", ж/м "Совиньон 1-5", ж/м "Черноморка", ЖКП "Таирово".

Снижение давления водоснабжения может наблюдаться в Хаджибейском и Приморском районах города, предупредили в водоканале, добавив, что сейчас энергетики работают над восстановлением энергоснабжения, после чего подача воды должна стабилизироваться.

Ситуация в Одессе

После российской атаки ударными беспилотниками в Одесском районе повреждена гражданская и энергетическая инфраструктура, сообщил глава ОВА Олег Кипер.

В городе разрушен фасад и крыша многоквартирного дома, возникли пожары на территории рынка и супермаркета. Выбито остекление в близлежащих домах, загорелись 15 частных автомобилей.

По предварительным данным, пострадал один человек.

Напомним, в Одессе ночью на 12 февраля прозвучала серия взрывов от ударов беспилотниками. Жители сообщали о перебоях со светом.

Также серия мощных взрывов прогремела в Киеве и Днепре. Россияне ударили по Украине баллистическими ракетами.