Из-за атаки РФ по Днестровской ГЭС в реку вытекло 1,5 тонны масел: пятна заметили в Молдове

Российская армия нанесла атаку по Днестровской ГЭС 7 марта. Из-за этого через несколько дней были замечены пятна технических масел в реке Днестр в районе села Лядова Ярышевской сельской территориальной общины Могилев-Подольского района Винницкой области.

Кроме того, загрязнение распространилось вниз по течению реки, в частности в районе села Наславча Республики Молдова. Об этом сообщили в Минэкономики.

В ведомстве сообщили, что сейчас были проведены консультации со всеми ответственными институтами. В частности, в Винницкой и Одесской области прошли заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

При этом мероприятия по локализации и устранению пятен технического масла требуют согласования с Молдавской стороной.

Насколько серьезным является загрязнение

10 марта была отобрана проба воды из Днестра возле населенных пунктов, находящихся в зоне потенциального воздействия. При этом на поверхности воды в Могилев-Подольском и еще в ряде сел фиксировали характерные маслянистые пятна.

По результатам измерений в районе села Нагоряны зафиксировано превышение норматива в 2,5 раза — 0,127 мг/дм³ при допустимой норме 0,05 мг/дм³.

"Минэкономики рассматривает этот инцидент как очередное проявление экологической агрессии рф, что создает угрозу трансграничной водной безопасности и требует надлежащей международной правовой оценки. Россия в очередной раз подтверждает, что является государством-террористом, которое ведет войну не только против Украины, но и против окружающей среды. Поражение энергетической инфраструктуры вызвало утечку технических масел в Днестр, что создало трансграничную экологическую угрозу. Украина действует быстро и скоординировано, как на национальном уровне, так и во взаимодействии с Молдовой, чтобы локализовать загрязнение и минимизировать его последствия. В то же время такие действия РФ должны получить надлежащую международную правовую оценку", — отметила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Ирина Овчаренко.

Ранее в Молдове заявили, что около 1,5 тонны трансформаторного масла вылилось в реку Днестр после ракетного обстрела украинской гидроэлектростанции в Новоднестровске 7 марта, сообщило "Радио Свобода".

После этого молдавское издание Newsmaker сообщило, что два населенных пункта в Молдове остались без водоснабжения, а больницы готовятся к ухудшению ситуации. В частности, мэр Кишинева со ссылкой на Минздрав поручил больницам подготовить запасы питьевой воды на 48-72 часа.

В конце 2025 года в Одесском заливе зафиксировали масштабное загрязнение воды растительным маслом, которое уже добралось до городского побережья. Тогда отмечалось, что российские удары все чаще приходятся на объекты, повреждение которых неизбежно вызывает серьезные экологические последствия — портовые терминалы, резервуары с топливом или растительным маслом, промышленные склады.

