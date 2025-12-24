"Это экологическая катастрофа": эксперт рассказал откуда в Одесском заливе появились пятна (фото)

В Одесском заливе зафиксировали масштабное загрязнение воды растительным маслом, которое уже добралось до городского побережья. Экологи предупреждают: ситуация имеет все признаки серьезной экологической катастрофы с длительными последствиями для природы и города.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экоактивист и руководитель общественной организации "Зеленый Лист" Владислав Балинский. По его словам, после изменения направления ветра на восток загрязнение из района порта "Южный" начало активно распространяться в сторону Одессы и зашло в пределы залива.

Последствия разлива уже хорошо заметны на популярных пляжах "Отрада" и "Ланжерон". В частности, поверхность воды и береговая полоса покрыты жирной пленкой, а на песке находят погибших птиц, преимущественно малых ныряльщиков, которые особенно страдают от загрязнения оперения маслом.

Владислав Балинский отмечает, что речь идет не о случайной аварии или технической ошибке. Причину катастрофы он связывает с атаками Российской Федерации на гражданскую инфраструктуру. Удары все чаще приходятся на объекты, повреждение которых неизбежно вызывает серьезные экологические последствия — портовые терминалы, резервуары с топливом или растительным маслом, промышленные склады. Подобные результаты, по словам эколога, являются предсказуемыми.

Предпосылкой нынешней ситуации стал обстрел 20 декабря терминала Allseeds в порту "Южный". Во время ракетно-дроновой атаки были повреждены емкости с подсолнечным маслом. По информации из открытых источников, в море попали тысячи тонн продукции, часть которой впоследствии достигла побережья Одесской области.

Одесский залив загрязнен маслом Фото: Facebook

Кроме этого, экоактивист признает: сейчас сложно сказать, существовала ли возможность полностью сдержать загрязнение в первые дни после разлива, когда погода оставалась спокойной. Так же остается непонятным уровень взаимодействия между службами и органами власти при ликвидации последствий подобных аварий, особенно за пределами портовой территории.

После попадания масляной пленки в Одесский залив, по словам Балинского, негативные последствия будут только усиливаться. Особенность залива заключается в его замкнутом характере: он задерживает поверхностные загрязнения, не давая им быстро рассеяться. В результате масло накапливается в воде и снова и снова прибивается к берегу, усиливая вред для экосистемы.

В Одесском заливе зафиксировали масштабное загрязнение воды растительным маслом Фото: Facebook

При сохранении нынешних погодных условий восточный или северо-восточный ветер и в дальнейшем будет способствовать расширению зоны загрязнения вдоль одесского побережья. Даже изменение направления ветра, по оценке эколога, не решит проблему полностью, а лишь переместит пятна масла в пределах акватории.

Отдельно Владислав Балинский обратился к горожанам с просьбой помочь пострадавшим птицам. В случае обнаружения живых, но загрязненных маслом особей он советует действовать осторожно: использовать перчатки, помещать птиц в картонные коробки с отверстиями и держать в тепле и тишине. Оперение можно осторожно отмывать обычными моющими средствами для посуды.

После очистки птиц не стоит сразу выпускать на волю. Для восстановления естественного защитного слоя пера необходимо не менее двух недель ухода, иначе существует риск гибели от холода. Отмытых и высушенных птиц рекомендуют доставлять в Одесский зоопарк, где им могут оказать дальнейшую помощь.

В завершение эко активист подчеркнул: загрязнение Одесского залива стало прямым следствием ударов России по гражданской инфраструктуре и еще одним примером экологического ущерба, который война наносит украинским городам и природе.

"Это следствие атаки РФ на гражданскую инфраструктуру. экологическая катастрофа, которую Россия принесла в Одессу",- говорится в заметке.

Напомним, что 24 декабря на пляжах "Дельфин" и "Ланжерон" в Одессе обнаружили темные пятна неизвестного происхождения, которые могут иметь нефтяную природу. Кроме того, на берегу обнаружены погибшие птицы.

Также Фокус писал, что вечером 22 декабря российские оккупационные войска нанесли дроновой удар по Одессе, в результате чего было повреждено гражданское судно.