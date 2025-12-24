"Це екологічна катастрофа": експерт розповів, звідки в Одеській затоці з'явились плями (фото)

В Одеській затоці зафіксували масштабне забруднення води рослинною олією, яке вже дісталося міського узбережжя. Екологи попереджають: ситуація має всі ознаки серйозної екологічної катастрофи з тривалими наслідками для природи й міста.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив екоактивіст і керівник громадської організації "Зелений Лист" Владислав Балінський. За його словами, після зміни напрямку вітру на схід забруднення з району порту "Південний" почало активно поширюватися в бік Одеси та зайшло в межі затоки.

Наслідки розливу вже добре помітні на популярних пляжах "Отрада" та "Ланжерон". Зокрема, поверхня води та берегова смуга вкриті масною плівкою, а на піску знаходять загиблих птахів, переважно пірникоз малих, які особливо страждають від забруднення оперення олією.

Владислав Балінський наголошує, що йдеться не про випадкову аварію чи технічну помилку. Причину катастрофи він пов’язує з атаками Російської Федерації на цивільну інфраструктуру. Удари дедалі частіше припадають на об’єкти, пошкодження яких неминуче спричиняє серйозні екологічні наслідки — портові термінали, резервуари з паливом або рослинною олією, промислові склади. Подібні результати, за словами еколога, є передбачуваними.

Передумовою нинішньої ситуації став обстріл 20 грудня термінала Allseeds у порту "Південний". Під час ракетно-дронової атаки зазнали пошкоджень місткості із соняшниковою олією. За інформацією з відкритих джерел, у море потрапили тисячі тонн продукції, частина якої згодом досягла узбережжя Одещини.

Одеська затока забруднена олією Фото: Facebook

Окрім цього, екоактивіст визнає: нині складно сказати, чи існувала можливість повністю стримати забруднення у перші дні після розливу, коли погода залишалася спокійною. Так само залишається незрозумілим рівень взаємодії між службами та органами влади під час ліквідації наслідків подібних аварій, особливо поза межами портової території.

Після потрапляння олійної плівки в Одеську затоку, за словами Балінського, негативні наслідки лише посилюватимуться. Особливість затоки полягає в її замкнутому характері: вона затримує поверхневі забруднення, не даючи їм швидко розсіятися. У результаті олія накопичується у воді та знову і знову прибивається до берега, посилюючи шкоду для екосистеми.

В Одеській затоці зафіксували масштабне забруднення води рослинною олією Фото: Facebook

За збереження нинішніх погодних умов східний або північно-східний вітер і надалі сприятиме розширенню зони забруднення вздовж одеського узбережжя. Навіть зміна напрямку вітру, за оцінкою еколога, не розв’яже проблему повністю, а лише перемістить плями олії в межах акваторії.

Окремо Владислав Балінський звернувся до містян із проханням допомогти постраждалим птахам. У разі виявлення живих, але забруднених олією особин він радить діяти обережно: використовувати рукавички, поміщати птахів у картонні коробки з отворами та тримати у теплі й тиші. Оперення можна обережно відмивати звичайними мийними засобами для посуду.

Після очищення птахів не варто одразу випускати на волю. Для відновлення природного захисного шару пера необхідно щонайменше два тижні догляду, інакше існує ризик загибелі від холоду. Відмитих і висушених птахів рекомендують доправляти до Одеського зоопарку, де їм можуть надати подальшу допомогу.

На завершення екоактивіст підкреслив: забруднення Одеської затоки стало прямим наслідком ударів Росії по цивільній інфраструктурі та ще одним прикладом екологічної шкоди, яку війна завдає українським містам і природі.

"Це наслідок атаки РФ на цивільну інфраструктуру. Екологічна катастрофа, яку Росія принесла в Одесу",— йдеться в дописі.

Нагадаємо, що 24 грудня на пляжах "Дельфін" та "Ланжерон" в Одесі виявили темні плями невідомого походження, які можуть мати нафтову природу. Крім того, на березі виявлено загиблих птахів.

Також Фокус писав, що надвечір 22 грудня російські окупаційні війська завдали дронового удару по Одесі, внаслідок чого було пошкоджено цивільне судно.