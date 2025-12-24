"Нафтові плями" з'явилися на двох пляжах в Одесі: що відомо

На пляжах Дельфін та Ланжерон в Одесі виявлено плями схожі на нафтові та загиблих птахів. Зараз на місці працюють екологічні інспектори, які розслідують причини забруднення.

На узбережжі Одеси зафіксували ймовірне забруднення в районі пляжів Дельфін та Ланжерон, повідомляє голова Одеської МВА Сергій Лисак.

У середу, 24 грудня, на узбережжі Одеси в районі пляжів Дельфін та Ланжерон було помічено темні плями невідомого походження, які можуть мати нафтову природу. Крім того, на березі виявлено загиблих птахів.

Наразі розміри забруднення та його походження встановлюється. На місце події вже виїхали представники екологічної інспекції, КП "Узбережжя", КУ РВС та Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Додаткову офіційну інформацію обіцяють надати після отримання висновків експертів.

Тим часом місцеві пабліки повідомляють, що одесити почали рятувати пташок, які потрапили у підозрілі плями.

"Щодо плям олії в морі. Дуже багато качок викинуло на берег. Вони не можуть стати на лапки, ворони починають їх клювати живими. В жодну службу міста неможливо додзвонитися "не робочий час", — скаржаться одесити.

Нагадаємо, росіяни вже понад тиждень тероризують Одещину, атакуючи регіон дронами та ракетами. Надвечір 22 грудня російські окупаційні війська завдали дронового удару по Одесі, внаслідок чого було пошкоджено цивільне судно.

Фокус писав, яка мета у російських загарбників. Російські війська продовжують обстріли південних районів Одещини, зокрема в напрямку Бессарабії, намагаючись ускладнити критично важливу логістику України та обмежити доступ регіону до ключових торговельних маршрутів.