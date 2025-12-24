Нефтяные пятна появились на двух пляжах в Одессе: что известно

На пляжах Дельфин и Ланжерон в Одессе обнаружены нефтяные пятна и погибшие птицы. Сейчас на месте работают экологические инспекторы, которые расследуют причины загрязнения.

На побережье Одессы зафиксировали вероятное загрязнение в районе пляжей Дельфин и Ланжерон, сообщает председатель Одесской МВА Сергей Лысак.

В среду, 24 декабря, на побережье Одессы в районе пляжей Дельфин и Ланжерон были замечены темные пятна неизвестного происхождения, которые могут иметь нефтяную природу. Кроме того, на берегу обнаружены погибшие птицы.

В настоящее время размеры загрязнения и его происхождение устанавливается. На место происшествия уже выехали представители экологической инспекции, КП "Побережье", КУ РВС и Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета.

Дополнительную официальную информацию обещают предоставить после получения выводов экспертов.

Тем временем местные паблики сообщают, что одесситы начали спасать птиц, которые попали в подозрительные пятна.

"Относительно пятен масла в море. Очень много уток выбросило на берег. Они не могут стать на лапки, вороны начинают их клевать живыми. Ни в одну службу города невозможно дозвониться "не рабочее время", — жалуются одесситы.

Напомним, россияне уже больше недели терроризируют Одесскую область, атакуя регион дронами и ракетами. Вечером 22 декабря российские оккупационные войска нанесли дроновой удар по Одессе, в результате чего было повреждено гражданское судно.

Фокус писал, какая цель у российских захватчиков. Российские войска продолжают обстрелы южных районов Одесской области, в частности в направлении Бессарабии, пытаясь усложнить критически важную логистику Украины и ограничить доступ региона к ключевым торговым маршрутам.