"Серьезная угроза": Иран заявил о попадании снаряда в районе Бушерской АЭС

Иранские власти заявили о попадании снаряда в районе Бушерской иранской атомной электростанции на юге страны. По заявлению иранской стороны, сама станция не получила повреждений и пострадавших не зафиксировано.

В район вокруг Бушерской АЭС попал "вражеский снаряд", сообщила Организация по атомной энергии Ирана в социальной сети X. Единственная атомная электростанция страны, она была построена с участием России и введена в эксплуатацию в 2011 году. На объекте работают российские специалисты, которые участвуют в техническом обслуживании реакторов и энергоблоков.

"После вражеских атак, около 19:00 сегодня, во вторник, 17 марта, снаряд попал в район Бушерской АЭС, но, к счастью, о жертвах, финансовых или технических убытках не сообщалось. Эти действия являются явным нарушением международного права и серьезной угрозой региональной безопасности", — отметила Организация по атомной энергии Ирана.

Кроме того, в этом районе расположены военные объекты Ирана, в частности авиабаза, используемая военно-воздушными силами страны. Именно поэтому любой удар в этом районе может иметь серьезные последствия для энергетической и военной инфраструктуры Ирана.

"Такие действия противоречат всем международным нормам относительно иммунитета от военного нападения на ядерные объекты и могут иметь непоправимые последствия для всего региона, включая страны Персидского залива", — сообщает Центр общественной дипломатии, передает Аль-Джазира.

Российская государственная атомная корпорация 11 марта эвакуировала около 150 сотрудников с Бушерской АЭС.

