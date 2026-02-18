Иран готов передать РФ часть высокообогащенного урана, которого хватит на 12 бомб, — WSJ

Иран пытается перезагрузить ядерные переговоры с США и предлагает серию нестандартных компромиссов — от передачи высокообогащенного урана за границу до экономического сотрудничества с Вашингтоном. Впрочем, эти идеи пока не снимают главного противоречия, поскольку Соединенные Штаты требуют полной ликвидации ядерной программы Тегерана, а не ее временного замораживания.

Как говорится в материале издания The Wall Street Journal, соответствующие предложения иранская сторона озвучила во время первого раунда непрямых переговоров с США, которые состоялись 6 февраля в Омане.

По данным издания, иранские дипломаты заявили о готовности передать часть запасов высокообогащенного урана России. Речь идет о материале, который является ключевым компонентом для создания ядерного оружия и вызывает наибольшее беспокойство в Вашингтоне. По словам американских, иранских и региональных дипломатов, такой шаг мог бы частично снять напряжение, однако не решает проблему в целом.

Ситуацию осложняет то, что значительная часть иранских ядерных запасов, по оценкам экспертов, могла оказаться под завалами объектов, разрушенных ударами США и Израиля в июне. Несмотря на это, Иран остается единственным государством без ядерного оружия, которое смогло обогатить уран до уровня 60% — показателя, опасно близкого к оружейному стандарту в 90%.

Кроме передачи урана, Тегеран также намекнул на возможность приостановления обогащения на срок до трех лет. Однако дипломаты отмечают, что этот шаг скорее декларативный: после разрушения ключевых ядерных объектов Иран и так фактически остановил процесс. К тому же США настаивают не на паузе, а на полном и безвозвратном прекращении обогащения.

Среди других идей — создание регионального консорциума по производству топливных пластин из обогащенного урана. Формально это должно было бы гарантировать мирный характер программы, однако Иран настаивает на сохранении производственного цикла внутри страны, что для Вашингтона неприемлемо.

Параллельно иранская сторона пытается заинтересовать США экономическими бонусами. Заместитель министра иностранных дел Ирана Хамид Ганбари заявил о готовности обсуждать совместные бизнес-проекты в сферах нефти и газа, горнодобывающей промышленности и даже закупку самолетов — при условии снятия санкций. По его словам, соглашение будет иметь шанс на долговременность только тогда, когда принесет быстрый и ощутимый экономический эффект обеим сторонам.

В Вашингтоне, однако, относятся к таким сигналам без энтузиазма. Президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что его цель — соглашение, которое полностью лишит Иран возможности возобновить ядерную программу. Он также дал понять, что в случае провала переговоров Тегеран столкнется с серьезными последствиями, одновременно подтвердив готовность США и в дальнейшем участвовать в дипломатическом процессе.

Государственный секретарь США Марко Рубио очертил еще более жесткую рамку: кроме ядерного вопроса, Вашингтон стремится ограничить иранскую программу баллистических ракет, прекратить поддержку региональных группировок, в частности "Хезболла" и "Хамас", а также повлиять на внутреннюю политику Тегерана в отношении протестующих.

Дополнительное давление на Белый дом оказывает Израиль, поскольку премьер-министр Биньямин Нетаньяху настаивает, что любая "большая сделка" должна включать демонтаж ядерной инфраструктуры Ирана и жесткие ограничения его ракетного потенциала.

В ответ Тегеран заявляет, что готов обсуждать ракетные вопросы только в региональном формате. По информации арабских чиновников, Оман и Катар работают над созывом отдельного саммита, где планируют вынести за скобки ядерную тематику и сосредоточиться на вопросах безопасности.

Эксперты отмечают, что после серьезного удара по ядерным возможностям Ирана Вашингтон не видит причин для масштабного смягчения санкций. Бывший американский переговорщик Ричард Нефью сравнил нынешнюю модель давления с подходом к Венесуэле, а также отметил, что Ирану будет сложно принять соглашение без четких и гарантированных экономических дивидендов.

"Похоже, что Ирану предлагают нечто подобное тому, что предлагают Венесуэле: "Сдайтесь, и мы не нападем на вас". Хотя это может быть правильным подходом, Ирану будет трудно принять это и назвать сделкой", — добавил он.

Нынешняя встреча в Женеве стала уже второй за последние две недели после раунда в Омане, который стороны назвали "обнадеживающим стартом". Предыдущие попытки договориться прошлой весной завершились безрезультатно и переросли в масштабные удары США и Израиля по иранским объектам.

К переговорам с американской стороны снова присоединятся спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые ранее работали над планом прекращения огня в Газе. Впрочем, даже в Вашингтоне признают, что несмотря на демонстрацию силы и активную дипломатию, шансов на прорыв пока немного.

Напомним, что 17 февраля в Женеве состоялись переговоры между Ираном и США, которые были направлены на решение их длительного ядерного спора. Президент США Дональд Трамп заявил, что он будет косвенно вовлечен в переговоры в Женеве и что, по его мнению, Тегеран хочет заключить сделку.

Также Фокус писал, что Иран запустил ракеты в районе Ормузского пролива, заявив о военных учениях. В то же время эксперты считают это демонстрацией силы на фоне напряженных переговоров между Дональд Трамп и Али Хаменеи, в частности из-за поражения макета американского авианосца.