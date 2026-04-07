США та Ізраїль завдали ударів по острову Харк: Іран погрожує відповісти, — ЗМІ

США та Ізраїль завдали кількох ударів по іранському острову Харк, де розташована інфраструктура для експорту нафти.

На острові сталося кілька вибухів. Про це повідомляє державне агентство Mehr.

Журналіст "Перської служби Бі-бі-сі" Фарзад Сейфікаран написав у соцмережі X, що іранські ЗМІ повідомляють "про потужні вибухи на острові Харк у результаті ізраїльського удару".

Натомість Іран пригрозив США ударами за межами Близького Сходу після обстрілу острова Харк.

"Якщо США перетнуть червоні лінії, відповідь вийде за межі регіону", — заявили в КСІР, цитує агенство Mehr.

Президент США Дональд Трамп наприкінці березня погрожував "знищити острів Харг", через який проходить основний експорт іранської нафти, якщо Тегеран відмовиться припинити війну.

Також повідомлялося, що США розглядають можливість взяти Харг під свій контроль, щоб змусити Іран розблокувати рух суден по Ормузькій протоці.

Відомо, що цей острів розташований у Перській затоці і є основним центром експорту нафти Ірану, причому 90% його сирої нафти призначено для Китаю.

Раніше Тегеран попереджав про можливість нанесення ударів по американських технологічних компаніях, що працюють на Близькому Сході. Так, Іран заявив, що атакує дата-центри OpenAI, які розташовані в ОАЕ.

Нагадаємо, що Трамп пригрозив знищити всі мости й електростанції в Ірані до вечора 7 квітня. Президент США виступив із промовою і зробив кілька заяв, зокрема й про своє психічне здоров'я. Він пригрозив обрушити на Тегеран "пекло" до вечора завтрашнього дня.