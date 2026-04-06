Іран може "вбити" штучний інтелект: ракети націлені на дата-центр OpenAI в ОАЕ

Центр обробки даних вартістю 30 мільярдів доларів розташований в Абу-Дабі. Він є частиною проєкту "Зоряна брама" зі створення глобальної інфраструктури штучного інтелекту.

Попередні атаки на центри обробки даних у Перській затоці вже порушували роботу технологічних гігантів. Іран останніми днями попередив про "повне й абсолютне знищення" споруджуваного в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) великого центру обробки даних OpenAI, повідомляє Ynet News.

КВІР погрожує завдати удару по ШІ

Цей об'єкт, також відомий як "Зоряна брама ОАЕ", є частиною масштабнішого проєкту "Зоряна брама" — ініціативи вартістю 500 мільярдів доларів, що підтримується урядом США та спрямована на створення глобальної обчислювальної інфраструктури для штучного інтелекту, зокрема, для загального штучного інтелекту (AGI). Експерти зараз вважають, що ОАЕ, можливо, буде потрібно розгорнути спеціальні системи протиповітряної оборони навколо серверних ферм.

Комплекс займає площу близько 19,2 квадратних кілометрів в Абу-Дабі і не відображається на Google Maps, мабуть, з міркувань безпеки. Хоча більша частина діяльності проєкту зосереджена в Сполучених Штатах, включно з кампусами в Техасі та Мічигані, майданчик в Абу-Дабі вважається найбільшим розгортанням інфраструктури штучного інтелекту США за межами країни. Проєкт очолює консорціум, до якого входять OpenAI, SoftBank, фонд MGX з Абу-Дабі та великі технологічні компанії, як-от Nvidia, Oracle і Cisco.

Корпус вартових ісламської революції Ірану виступив із погрозою у відеозверненні, попередивши, що "будь-яка шкода енергетичній інфраструктурі Ірану буде зустрінута рішучою відповіддю". Прессекретар КВІР Ібрагім Зольфакарі пригрозив "повним і остаточним знищенням" американських та ізраїльських об'єктів, водночас центр оброблення даних у відео явно позначено як ціль.

"Якщо Сполучені Штати продовжать погрожувати Ірану щодо електростанцій, будуть негайно вжиті такі заходи у відповідь. Усі електростанції, енергетична інфраструктура та інформаційно-комунікаційні технології сіоністського режиму, а також усі аналогічні компанії в регіоні з американськими акціонерами, будуть піддані повному і всебічному знищенню", — заявив прессекретар КСІР у ролику.

Наприкінці виступу Зольфакарі відео перемикається на зображення Землі з космосу, наближає зображення Абу-Дабі за допомогою Google Maps і фокусується на пустельній місцевості недалеко від узбережжя. І в ролику зазначається: "Ніщо не залишається прихованим від наших очей, навіть якщо Google це приховує". Потім відео перемикається на зображення місцевості, зняте в режимі нічного бачення, показуючи дата-центр зверху.

За наявними даними, за останній місяць Іран уже завдав значної шкоди центрам оброблення даних, що належать Amazon Web Services в Абу-Дабі та Бахрейні, а також об'єктам Oracle в Дубаї, змусивши їх скоротити масштаби діяльності після ракетних ударів.

Сем Альтман в ОАЕ

Через одночасний збій у двох "зонах доступності" в ОАЕ стандартні системи резервного копіювання, що використовуються багатьма компаніями, вийшли з ладу, змусивши підприємства перенести дані в центри за межами регіону Перської затоки.

Останніми тижнями Іран неодноразово висловлював аналогічні погрози на адресу близькосхідних підприємств великих технологічних компаній, включно з Nvidia, Microsoft, Apple, Google і щонайменше 14 інших американських технологічних фірм.

Нагадаємо, 5 квітня Дональд Трамп заявив, що "вівторок (8 квітня) стане Днем електростанцій і мостів" в Ірані, погрожуючи атаками. Так він намагався закликати владу країни відкрити Ормузьку протоку.

У Європі вже виступили проти ударів США по інфраструктурі Ірану. Голова Європейської ради Антоніо Коста заявив, що навмисні удари по цивільній інфраструктурі, зокрема енергетичних об'єктах, є неприпустимими та суперечать міжнародному праву. При цьому він додав, що така норма стосується не тільки війни Росії проти України, а й будь-яких конфліктів у світі.