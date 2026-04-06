Иран может "убить" искусственный интеллект: ракеты нацелены на дата-центр OpenAI в ОАЭ
Центр обработки данных стоимостью 30 миллиардов долларов находится в Абу-Даби. Он является частью проекта "Звездные врата" по созданию глобальной инфраструктуры искусственного интеллекта.
Предыдущие атаки на центры обработки данных в Персидском заливе уже нарушали работу технологических гигантов. Иран в последние дни предупредил о "полном и абсолютном уничтожении" строящегося в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) крупного центра обработки данных OpenAI, сообщает Ynet News.
Этот объект, также известный как "Звездные врата ОАЭ", является частью более масштабного проекта "Звездные врата" — инициативы стоимостью 500 миллиардов долларов, поддерживаемой правительством США и направленной на создание глобальной вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта, в частности, для общего искусственного интеллекта (AGI). Эксперты сейчас считают, что ОАЭ, возможно, потребуется развернуть специальные системы противовоздушной обороны вокруг серверных ферм .
Комплекс занимает площадь около 19,2 квадратных километров в Абу-Даби и не отображается на Google Maps, по-видимому, по соображениям безопасности. Хотя большая часть деятельности проекта сосредоточена в Соединенных Штатах, включая кампусы в Техасе и Мичигане, площадка в Абу-Даби считается крупнейшим развертыванием инфраструктуры искусственного интеллекта США за пределами страны. Проект возглавляет консорциум, в который входят OpenAI, SoftBank, фонд MGX из Абу-Даби и крупные технологические компании, такие как Nvidia, Oracle и Cisco.
Корпус стражей исламской революции Ирана выступил с угрозой в видеообращении, предупредив, что "любой ущерб энергетической инфраструктуре Ирана будет встречен решительным ответом". Пресс-секретарь КСИР Ибрахим Зольфакари пригрозил "полным и окончательным уничтожением" американских и израильских объектов, при этом центр обработки данных в видео явно обозначен как цель.
"Если Соединенные Штаты продолжат угрожать Ирану в отношении электростанций, будут незамедлительно предприняты следующие ответные меры. Все электростанции, энергетическая инфраструктура и информационно-коммуникационные технологии сионистского режима, а также все аналогичные компании в регионе с американскими акционерами, будут подвергнуты полному и всестороннему уничтожению", — заявил пресс-секретарь КСИР в ролике.
В конце выступления Зольфакари видео переключается на изображение Земли из космоса, приближает изображение Абу-Даби с помощью Google Maps и фокусируется на пустынной местности недалеко от побережья. И в ролике отмечается: "Ничто не остается скрытым от наших глаз, даже если Google это скрывает". Затем видео переключается на изображение местности, снятое в режиме ночного видения, показывая дата-центр сверху.
По имеющимся данным , за последний месяц Иран уже нанес значительный ущерб центрам обработки данных, принадлежащим Amazon Web Services в Абу-Даби и Бахрейне , а также объектам Oracle в Дубае , вынудив их сократить масштабы деятельности после ракетных ударов.
Из-за одновременного сбоя в двух "зонах доступности" в ОАЭ стандартные системы резервного копирования, используемые многими компаниями, вышли из строя, вынудив предприятия перенести данные в центры за пределами региона Персидского залива.
В последние недели Иран неоднократно высказывал аналогичные угрозы в адрес ближневосточных предприятий крупных технологических компаний, включая Nvidia, Microsoft, Apple, Google и по меньшей мере 14 других американских технологических фирм.
Напомним, 5 апреля Дональд Трамп заявил, что "вторник (8 апреля) станет Днем электростанций и мостов" в Иране, угрожая атаками. Так он пытался призвать власти страны открыть Ормузский пролив.
В Европе уже выступили против ударов США по инфраструктуре Ирана. Глава Европейского совета Антонио Коста заявил, что преднамеренные удары по гражданской инфраструктуре, в частности энергетическим объектам, являются недопустимыми и противоречат международному праву. При этом он добавил, что такая норма касается не только войны России против Украины, но и любых конфликтов в мире.