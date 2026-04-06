Иран может "убить" искусственный интеллект: ракеты нацелены на дата-центр OpenAI в ОАЭ

Центр обработки данных стоимостью 30 миллиардов долларов находится в Абу-Даби. Он является частью проекта "Звездные врата" по созданию глобальной инфраструктуры искусственного интеллекта.

Предыдущие атаки на центры обработки данных в Персидском заливе уже нарушали работу технологических гигантов. Иран в последние дни предупредил о "полном и абсолютном уничтожении" строящегося в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) крупного центра обработки данных OpenAI, сообщает Ynet News.

КСИР угрожает нанести удар по ИИ

Этот объект, также известный как "Звездные врата ОАЭ", является частью более масштабного проекта "Звездные врата" — инициативы стоимостью 500 миллиардов долларов, поддерживаемой правительством США и направленной на создание глобальной вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта, в частности, для общего искусственного интеллекта (AGI). Эксперты сейчас считают, что ОАЭ, возможно, потребуется развернуть специальные системы противовоздушной обороны вокруг серверных ферм .

Відео дня

Комплекс занимает площадь около 19,2 квадратных километров в Абу-Даби и не отображается на Google Maps, по-видимому, по соображениям безопасности. Хотя большая часть деятельности проекта сосредоточена в Соединенных Штатах, включая кампусы в Техасе и Мичигане, площадка в Абу-Даби считается крупнейшим развертыванием инфраструктуры искусственного интеллекта США за пределами страны. Проект возглавляет консорциум, в который входят OpenAI, SoftBank, фонд MGX из Абу-Даби и крупные технологические компании, такие как Nvidia, Oracle и Cisco.

Корпус стражей исламской революции Ирана выступил с угрозой в видеообращении, предупредив, что "любой ущерб энергетической инфраструктуре Ирана будет встречен решительным ответом". Пресс-секретарь КСИР Ибрахим Зольфакари пригрозил "полным и окончательным уничтожением" американских и израильских объектов, при этом центр обработки данных в видео явно обозначен как цель.

"Если Соединенные Штаты продолжат угрожать Ирану в отношении электростанций, будут незамедлительно предприняты следующие ответные меры. Все электростанции, энергетическая инфраструктура и информационно-коммуникационные технологии сионистского режима, а также все аналогичные компании в регионе с американскими акционерами, будут подвергнуты полному и всестороннему уничтожению", — заявил пресс-секретарь КСИР в ролике.

В конце выступления Зольфакари видео переключается на изображение Земли из космоса, приближает изображение Абу-Даби с помощью Google Maps и фокусируется на пустынной местности недалеко от побережья. И в ролике отмечается: "Ничто не остается скрытым от наших глаз, даже если Google это скрывает". Затем видео переключается на изображение местности, снятое в режиме ночного видения, показывая дата-центр сверху.

По имеющимся данным , за последний месяц Иран уже нанес значительный ущерб центрам обработки данных, принадлежащим Amazon Web Services в Абу-Даби и Бахрейне , а также объектам Oracle в Дубае , вынудив их сократить масштабы деятельности после ракетных ударов.

Из-за одновременного сбоя в двух "зонах доступности" в ОАЭ стандартные системы резервного копирования, используемые многими компаниями, вышли из строя, вынудив предприятия перенести данные в центры за пределами региона Персидского залива.

В последние недели Иран неоднократно высказывал аналогичные угрозы в адрес ближневосточных предприятий крупных технологических компаний, включая Nvidia, Microsoft, Apple, Google и по меньшей мере 14 других американских технологических фирм.

Напомним, 5 апреля Дональд Трамп заявил, что "вторник (8 апреля) станет Днем электростанций и мостов" в Иране, угрожая атаками. Так он пытался призвать власти страны открыть Ормузский пролив.

В Европе уже выступили против ударов США по инфраструктуре Ирана. Глава Европейского совета Антонио Коста заявил, что преднамеренные удары по гражданской инфраструктуре, в частности энергетическим объектам, являются недопустимыми и противоречат международному праву. При этом он добавил, что такая норма касается не только войны России против Украины, но и любых конфликтов в мире.