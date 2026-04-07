Сын главной пропагандистки Ирана оказался богатым жителем Лос-Анджелеса (видео), — СМИ

43-летний Эйсса Хашеми оказался сыном Масуме Эбтекар, известной как "Кричащая Мэри". Масуме ставшая лицом пропаганды аятолл, ранее выступала в качестве представителя боевиков, штурмовавших посольство США в Тегеране в 1979 году и удерживавших 52 американцев в заложниках в течение 444 дней.

Правозащитники призывают провести расследование в отношении 43-летнего Эйссы Хашеми и депортировать его за упорный отказ осудить прошлое его матери. Он отказался общаться с журналистами, пишет NY Post.

Сын Эбтекар живет в США, стране, которую постоянно критикует его мать

Эйсса Хашеми – преподаватель психологии в колледже Лос-Анджелеса, где обучение стоит около 20 тысяч долларов в год. Организаторы петиций на Change.org требуют высылки Хашеми из страны. Они также устраивали митинги у колледжа, где он преподает.

Один из комментаторов написал: "Хотя мать не жалеет о том, что заняла посольство США в Тегеране, многие иранцы пострадали от этого действия, а ее собственный сын воспользовался возможностью жить в США. Мы требуем, чтобы Ейссу Хашеми и его жену, Марьям Тахмасеби, как можно скорее выслали из США".

Протестующие утверждают, что Хашеми никогда публично не осуждал действия своей матери. Хашеми окончил Тегеранский университет в 2006 году, затем переехал в США в 2010 году и продолжил обучение в докторантуре по организационному лидерству в Чикагской школе в Лос-Анджелесе.

В настоящее время он является адъюнкт-доцентом в своей альма-матер. Согласно документам, он проживает в Агура-Хиллз, округ Лос-Анджелес, вместе со своей женой, также профессором психологии, Марьям Тахмасеби. Но его мать куда более известна.

Масуме Эбтекар – что известно о знаменитой пропагандистке Ирана

Масуме Эбтекар выросла в штате Пенсильвания, США, где жила ее семья. Вернувшись в Иран, она поступила в Иранзамин (Тегеранскую международную школу) . Позже, после окончания школы, она стала сторонницей политического ислама Али Шариати и начала носить традиционный черный чадор, закрывающий все, кроме лица. Она имеет степень бакалавра наук в области лабораторных исследований, а также степень магистра и доктора философии в области иммунологии. Эбтекар замужем за Сейедом Мохаммадом Хашеми, бизнесменом из частного сектора. У них двое детей.

Масуме Эбтекар прославилась в 1979 году

Примечательно, но один из комментаторов сообщил, что когда боевики штурмовали посольство США в Иране в 1979 году, то там "засветилась" не только Масуме, но и ее муж. Его отец и несколько бывших заложников "с уверенностью опознали его как присутствовавшего во время их пыток и допросов". А другие заявляли, что Эбтекар была даже более жестока, чем остальные боевики.

Эбтекар выступала в качестве пресс-секретаря студентов во время иранского кризиса с заложниками в 1979 году. Благодаря хорошему владению английским языком, она регулярно появлялась на американском телевидении в качестве переводчика и пресс-секретаря студентов, представляя их официальную позицию. Зарубежная пресса называла ее "Мэри", а потом и "Кричащая Мэри".

Американцев держали в заложниках 444 дня

Эбтекар была первой женщиной, занявшей пост вице-президента Ирана после исламской революции. Она также была министром науки и вице-президентом по делам женщин и семьи.

Она была печально известна во всем мире тем, что во время кризиса распространяла извращенную пропаганду, даже поощряя пленных описывать ужасные испытания в восторженных тонах.

Впоследствии Эбтекар была назначена вице-президентом по делам женщин и семьи лидерами режима, став первой женщиной-вице-президентом страны и одной из самых высокопоставленных женщин в мусульманском мире на сегодняшний день. Ее также называли одной из 500 самых влиятельных мусульман в мире.

