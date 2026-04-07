Син головної пропагандистки Ірану виявився багатим жителем Лос-Анджелеса (відео), — ЗМІ

43-річний Ейсса Хашемі виявився сином Масуме Ебтекар, відомої як "Кричуща Мері". Масуме, яка стала обличчям пропаганди аятол, раніше виступала представником бойовиків, які штурмували посольство США в Тегерані в 1979 році й утримували 52 американців у заручниках протягом 444 днів.

Правозахисники закликають провести розслідування щодо 43-річного Ейсси Хашемі і депортувати його за вперту відмову засудити минуле його матері. Він відмовився спілкуватися з журналістами, пише NY Post.

Син Ебтекар живе у США, країні, яку постійно критикує його мати

Ейсса Хашемі — викладач психології в коледжі Лос-Анджелеса, де навчання коштує близько 20 тисяч доларів на рік. Організатори петицій на Change.org вимагають висилки Хашемі з країни. Вони також влаштовували мітинги біля коледжу, де він викладає.

Один із коментаторів написав: "Хоча мати не шкодує про те, що зайняла посольство США в Тегерані, багато іранців постраждали від цієї дії, а її власний син скористався можливістю жити в США. Ми вимагаємо, щоб Ейссу Хашемі та його дружину, Мар'ям Тахмасебі, якомога швидше вислали зі США".

Протестувальники стверджують, що Хашемі ніколи публічно не засуджував дій своєї матері. Хашемі закінчив Тегеранський університет 2006 року, потім переїхав до США 2010 року і продовжив навчання в докторантурі з організаційного лідерства в Чиказькій школі в Лос-Анджелесі.

Нині він є ад'юнкт-доцентом у своїй альма-матер. Згідно з документами, він проживає в Агура-Гіллз, округ Лос-Анджелес, разом зі своєю дружиною, також професором психології, Мар'ям Тахмасебі. Але його мати куди більш відома.

Масуме Ебтекар — що відомо про знамениту пропагандистку Ірану

Масуме Ебтекар виросла в штаті Пенсільванія, США, де жила її сім'я. Повернувшись до Ірану, вона вступила в Іранзамін (Тегеранську міжнародну школу) . Пізніше, після закінчення школи, вона стала прихильницею політичного ісламу Алі Шаріаті і почала носити традиційний чорний чадор, що закриває все, крім обличчя. Вона має ступінь бакалавра наук у галузі лабораторних досліджень, а також ступінь магістра і доктора філософії в галузі імунології. Ебтекар одружена з Сейєдом Мохаммадом Хашемі, бізнесменом із приватного сектора. У них двоє дітей.

Масуме Ебтекар прославилася 1979 року.

Примітно, але один із коментаторів повідомив, що коли бойовики штурмували посольство США в Ірані 1979 року, то там "засвітилася" не тільки Масуме, а й її чоловік. Його батько і кілька колишніх заручників "з упевненістю впізнали його як такого, що був присутній під час їхніх тортур і допитів". А інші заявляли, що Ебтекар була навіть жорстокішою, ніж інші бойовики.

Ебтекар виступала прес-секретарем студентів під час іранської кризи із заручниками 1979 року. Завдяки гарному володінню англійською мовою, вона регулярно з'являлася на американському телебаченні як перекладач і прес-секретар студентів, представляючи їхню офіційну позицію. Зарубіжна преса називала її "Мері", а потім і "Мері, що кричить".

Американців тримали в заручниках 444 дні

Ебтекар була першою жінкою, яка обійняла посаду віцепрезидента Ірану після ісламської революції. Вона також була міністром науки і віцепрезидентом у справах жінок і сім'ї.

Вона була сумно відома в усьому світі тим, що під час кризи поширювала збочену пропаганду, навіть заохочуючи полонених описувати жахливі випробування в захоплених тонах.

Згодом Ебтекар була призначена віцепрезидентом у справах жінок і сім'ї лідерами режиму, ставши першою жінкою-віцепрезиденткою країни та однією з найбільш високопоставлених жінок у мусульманському світі на сьогодні. Її також називали однією з 500 найвпливовіших мусульман у світі.

