Родички генерала КВІР живуть у США і підтримують режим аятол у бікіні, — ЗМІ

Племінниця генерала Касема Сулеймані, ліквідованого за наказом Дональда Трампа, як виявилося, жила в розкоші в США й одягалася у вбрання, за які в Ірані можуть стратити. Але при цьому виступала проти операції "Епічна лють".

Від розпивання шампанського і відпочинку в дизайнерському одязі до вечірок на розкішних курортах Лас-Вегаса — племінниця покійного іранського воєначальника Касема Сулеймані вела марнотратний спосіб життя в Сполучених Штатах. Однак 47-річній Хаміді Сулеймані Афшар та її 25-річній доньці Сарінасадат Хоссейні загрожує депортація після того, як у п'ятницю в Лос-Анджелесі їх затримали співробітники Імміграційної та митної служби (ICE) США, пише Daily Mail.

Родички генерала КВІР не носять хіджаб, п'ють вино і живуть у США

У цих жінок також відкликали грін-карти після того, як держсекретар США Марко Рубіо звинуватив Афшар у тому, що вона раділа загибелі американських солдатів під час триваючої війни президента Дональда Трампа з Іраном.

Мати і дочка документували своє розкішне життя у своїх нині видалених акаунтах у соціальних мережах, публікуючи знімки з курортів і вечірок.

Хаміда Афшар в'їхала до США в червні 2015 року за туристичною візою. Вона часто публікувала фотографії, які в Тегерані визнали б неналежними і навіть такими, що порушують закон. У неї навіть був собака, що заборонено в Ірані. Тамтешні законодавці навіть просували законопроєкт "Про захист прав населення від небезпечних і шкідливих тварин". Він фактично прирівнює володіння собакою до злочину, якщо на це немає спеціального дозволу від державного комітету. Собаки в радикальному ісламі вважаються "наджис" — нечистою твариною.

У Тегерані поліція моралі та муніципальні служби регулярно вводили заборони на вигул собак у парках і громадських місцях. Автомобілі, в яких перевозили собак, могли бути конфісковані. А у Хаміди з дочкою був помаранчевий шпіц.

Сарінасадат Хоссейні приїхала до матері за студентською візою. Вона також часто з'являлася на фото в бікіні, демонструючи свої татуювання і пляшки зі спиртним, яке також не вітається в Ірані. У 2019 році суддя надав притулок матері та доньці; 2021 року Афшар отримала грін-карту, а 2023 року — її донька, обидві за адміністрації Джо Байдена.

Племінниця Сулеймані віддавала перевагу брендам перед хіджабом

Мати і дочка носили одяг, який вважається незаконним у Тегерані, де жінкам загрожує арешт, побиття і навіть зґвалтування в місцях позбавлення волі за недотримання суворого дрес-коду, запровадженого ісламським режимом, що включає обов'язкове носіння хіджабу.

Хаміда Афшар — племінниця вбитого Касема Сулеймані, однієї з найвпливовіших постатей іранської армії, командувачки смертоносного підрозділу "Кудс" і організаторки терористичної діяльності режиму на Близькому Сході.

Сулеймані був убитий ударом американського безпілотника Reaper за наказом президента Дональда Трампа, у січні 2020 року. До своєї смерті його вважали найвпливовішим воєначальником країни, поступаючись за впливом тільки покійному верховному лідеру аятоллі Хаменеї.

Вступивши до Корпусу вартових ісламської революції у віці трохи більше ніж 20 років, цей прихильник жорсткої лінії зрештою став відповідальним за загибель сотень американців в Іраку і за хвилю нападів на Ізраїль.

Але його племінниця з дочкою вважала за краще триматися подалі від свого впливового родича і вела в "стані ворога" розкішне життя, подорожуючи від Аляски до Лас-Вегаса.

Родички Сулеймані вели розкішне життя у США Фото: Соцсети

Але минулої п'ятниці Держдеп США звинуватив Афшар у "поширенні пропаганди іранського режиму". Обидві жінки були заарештовані.

У заяві йшлося, що племінниця Сулеймані "вихваляла нового верховного лідера Ірану, засудила Америку як "Великого сатану" і висловила свою непохитну підтримку Корпусу вартових ісламської революції, визнаному терористичною організацією".

У заяві йдеться, що Афшар "поширювала пропаганду режиму, насолоджуючись розкішним способом життя в Лос-Анджелесі, про що свідчать її часті публікації в нещодавно видаленому акаунті в Instagram".

Міністерство внутрішньої безпеки США також стверджує, що Афшар з моменту отримання грін-карти вона щонайменше чотири рази їздила до Ірану, що робить її заяву про надання притулку "шахрайською".

Рубіо заявила, що Держдепартамент був попереджений про витівки Афшар завдяки її постам про Тегеран і США в її видаленому згодом акаунті в Instagram.

Скорботні на похороні Сулеймані в Тегерані Фото: Al Arabiya

Він заявив, що статус постійного резидента, який дозволяв жінкам необмежено проживати в США, було анульовано, і що їх буде депортовано за першої ж можливості.

"Цього тижня я позбавив Афшар та її доньку законного статусу, і тепер вони перебувають під вартою імміграційної та митної служби США, очікуючи депортації зі Сполучених Штатів. Адміністрація Трампа не допустить, щоб наша країна стала притулком для іноземних громадян, які підтримують антиамериканські терористичні режими", — заявив Марко Рубіо. Чоловікові Афшар також заборонено в'їзд до США.

Нагадаємо, 2026 року внаслідок серії ударів по Тегерану було ліквідовано одразу двох ключових представників силових структур Ірану. Це керівник розвідки Корпусу вартових Ісламської революції Сейєд Маджид Хадемі та командир секретного підрозділу "840 сил Кудс" Яздан Мір, відомий як Сардар Багері.

А президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану новими ударами по інфраструктурі. Йшлося, зокрема, про можливе знищення мостів та електростанцій у разі невиконання вимог.