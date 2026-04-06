Родственницы генерала КСИР живут в США и поддерживают режим аятолл в бикини, — СМИ

Племянница генерала Касема Сулеймани, ликвидированного по приказу Дональда Трампа, как оказалось, жила в роскоши в США и одевалась в наряды, за которые в Иране могут казнить. Но при этом выступала против операции "Эпическая ярость".

От распития шампанского и отдыха в дизайнерской одежде до вечеринок на роскошных курортах Лас-Вегаса — племянница покойного иранского военачальника Касема Сулеймани вела расточительный образ жизни в Соединенных Штатах. Однако 47-летней Хамиде Сулеймани Афшар и ее 25-летней дочери Саринасадат Хоссейни грозит депортация после того, как в пятницу в Лос-Анджелесе их задержали сотрудники Иммиграционной и таможенной службы (ICE) США, пишет Daily Mail.

Родственницы генерала КСИР не носят хиджаб, пьют вино и живут в США

У этих женщин также отозвали грин-карты после того, как госсекретарь США Марко Рубио обвинил Афшар в том, что она радовалась гибели американских солдат во время продолжающейся войны президента Дональда Трампа с Ираном .

Мать и дочь документировали свою роскошную жизнь в своих ныне удаленных аккаунтах в социальных сетях, публикуя снимки с курортов и вечеринок.

Хамида Афшар въехала в США в июне 2015 года по туристической визе. Она часто публиковала фотографии, которые в Тегеране сочли бы неподобающими и даже нарушающими закон. У нее даже была собака, что запрещено в Иране. Тамошние законодатели даже продвигали законопроект "О защите прав населения от опасных и вредных животных". Он фактически приравнивает владение собакой к преступлению, если на это нет специального разрешения от государственного комитета. Собаки в радикальном исламе считаются "наджис" – нечистым животным.

В Тегеране полиция нравов и муниципальные службы регулярно вводили запреты на выгул собак в парках и общественных местах. Автомобили, в которых перевозили собак, могли быть конфискованы. А у Хамиды с дочерью был померанцевый шпиц.

Саринасадат Хоссейни приехала к матери по студенческой визе. Она также часто появлялась на фото в бикини, демонстрируя свои татуировки и бутылки со спиртным, которое также не приветствуется в Иране. В 2019 году судья предоставил убежище матери и дочери; в 2021 году Афшар получила грин-карту, а в 2023 году — ее дочь, обе при администрации Джо Байдена.

Племянница Сулеймани предпочитала бренды хиджабу

Мать и дочь носили одежду, которая считается незаконной в Тегеране, где женщинам грозит арест, избиение и даже изнасилование в местах лишения свободы за несоблюдение строгого дресс-кода, введенного исламским режимом, который включает обязательное ношение хиджаба.

Хамида Афшар — племянница убитого Касема Сулеймани, одной из самых влиятельных фигур иранской армии, командующей смертоносным подразделением "Кудс" и организатором террористической деятельности режима на Ближнем Востоке.

Сулеймани был убит ударом американского беспилотника Reaper по приказу президента Дональда Трампа, в январе 2020 года. До своей смерти он считался самым влиятельным военачальником страны, уступая по влиянию только покойному верховному лидеру аятолле Хаменеи.

Вступив в Корпус стражей исламской революции в возрасте чуть более 20 лет, этот сторонник жесткой линии в конечном итоге стал ответственен за гибель сотен американцев в Ираке и за волну нападений на Израиль.

Но его племянница с дочерью предпочла держаться подальше от своего влиятельного родственника и вела в "стане врага" роскошную жизнь, путешествуя от Аляски до Лас-Вегаса.

Родственницы Сулеймани вели росокшную жизнь в США Фото: Соцсети

Но в минувшую пятницу Госдеп США обвинил Афшар в "распространении пропаганды иранского режима". Обе женщины были арестованы.

В заявлении говорилось, что племянница Сулеймани "восхваляла нового верховного лидера Ирана, осудила Америку как "Великого сатану" и выразила свою непоколебимую поддержку Корпусу стражей исламской революции, признанному террористической организацией".

В заявлении говорится, что Афшар "распространяла пропаганду режима, наслаждаясь роскошным образом жизни в Лос-Анджелесе, о чем свидетельствуют ее частые публикации в недавно удаленном аккаунте в Instagram".

Министерство внутренней безопасности США также утверждает, что Афшар с момента получения грин-карты она как минимум четыре раза ездила в Иран, что делает ее заявление о предоставлении убежища "мошенническим".

Рубио заявила, что Госдепартамент был предупрежден о выходках Афшар благодаря ее постам о Тегеране и США в ее удаленном впоследствии аккаунте в Instagram.

Скорбящие на похоронах Сулеймани в Тегеране Фото: Al Arabiya

Он заявил, что статус постоянного резидента, позволявший женщинам неограниченно проживать в США, был аннулирован, и что они будут депортированы при первой же возможности.

"На этой неделе я лишил Афшар и ее дочь законного статуса, и теперь они находятся под стражей иммиграционной и таможенной службы США в ожидании депортации из Соединенных Штатов. Администрация Трампа не допустит, чтобы наша страна стала пристанищем для иностранных граждан, поддерживающих антиамериканские террористические режимы", - заявил Марко Рубио. Мужу Афшар также запрещен въезд в США.

Напомним, в 2026 году в результате серии ударов по Тегерану были ликвидированы сразу два ключевых представителя силовых структур Ирана. Это руководитель разведки Корпуса стражей Исламской революции Сейед Маджид Хадеми и командир секретного подразделения "840 сил Кудс" Яздан Мир, известный как Сардар Багери.

А президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами по инфраструктуре. Речь шла в частности о возможном уничтожении мостов и электростанций в случае невыполнения требований.