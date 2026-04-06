Израиль ликвидировал главу разведки Корпуса стражей исламской революции, — AP

В результате серии ударов по Тегерану ликвидированы сразу два ключевых представителя силовых структур Ирана. Это руководитель разведки Корпуса стражей Исламской революции Сейед Маджид Хадеми и командир секретного подразделения "840 сил Кудс" Яздан Мир, известный как Сардар Багери.

Израиль и Соединенные Штаты осуществили волну атак на Иран в понедельник, нанеся удар по месторождению природного газа Южный Парс. На это Иран ответил ракетным обстрелом Израиля и его соседей из арабских стран Персидского залива. Среди убитых во время одной из воздушных атак США и Израиля на Тегеран был руководитель разведки иранской военизированной Революционной гвардии генерал-майор Маджид Хадеми, сообщает информационное агентство Associated Press.

После подтверждения того, что Руководитель разведки Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) был убит одним ударом, израильский министр обороны Израэль Кац пообещал продолжать преследовать высокопоставленных иранских чиновников.

"Иранские лидеры живут с ощущением, что являются мишенью. Мы будем продолжать охотиться на них, на одного за другим", — сказал Кац.

В заявлении, опубликованном в понедельник, отдел по связям с общественностью КСИР объявил, что бригадный генерал Хадеми был убит в результате преступного и террористического нападения, совершенного врагами США и Израиля рано утром, сообщает иранское государственное информагентство Fars.

В заявлении КСИР также говорилось об отдаче почета Хадеми за его достижения. КСИР отметил, что покойный руководитель разведки искренне и мужественно защищал принципы Исламской революции 1979 года, а также исламский истеблишмент и территории Ирана на протяжении почти полувека, и играл выдающуюся роль в различных сферах разведки. КСИР подчеркнул, что настойчивые усилия Хадеми, особенно на пути противостояния иностранным врагам на стратегическом уровне, годами прокладывали путь для разведывательного аппарата Ирана.

Также Израиль ликвидировал Яздана Мира, известного под псевдонимом Сардар Багери, который возглавлял тайное подразделение КСИР "840 сил Кудс", ответственное за нападения на израильтян по всему миру. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал ликвидацию иранских военачальников.

"Те, кто работает над убийством наших граждан, те, кто направляет террор против Государства Израиль, те, кто строит иранскую ось зла, кровь на их головах. Мы действуем с силой и решимостью — мы достанем любого, кто пытается нам навредить. Мы будем продолжать всеми силами на всех фронтах, пока угроза не будет устранена, а все военные цели не будут достигнуты", — отметил Нетаньяху в X.

Напомним, что США и Иран обсуждают возможность перемирия. Посредниками выступают несколько стран, а соглашение может предусматривать открытие Ормузского пролива. Дональд Трамп выдвинул Тегерану ультиматум с четкими условиями для прекращения боевых действий.

Ранее мы также информировали, что президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами по инфраструктуре. Речь шла в частности о возможном уничтожении мостов и электростанций в случае невыполнения требований. По его словам, такие атаки могут стать следующим этапом эскалации конфликта.