Ізраїль ліквідував голову розвідки Корпусу вартових ісламської революції, — AP

Унаслідок серії ударів по Тегерану ліквідовано одразу двох ключових представників силових структур Ірану. Це керівник розвідки Корпусу вартових Ісламської революції Сейєд Маджид Хадемі та командир секретного підрозділу "840 сил Кудс" Яздан Мір, відомий як Сардар Багері.

Ізраїль та Сполучені Штати здійснили хвилю атак на Іран у понеділок, завдавши удару по родовищу природного газу Південний Парс. На це Іран відповів ракетним обстрілом Ізраїлю та його сусідів з арабських країн Перської затоки. Серед убитих під час однієї з повітряних атак США та Ізраїлю на Тегеран був керівник розвідки іранської воєнізованої Революційної гвардії генерал-майор Маджид Хадемі, повідомляє інформаційне агентство Associated Press.

Після підтвердження того, що Керівник розвідки Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) був убитий одним ударом, ізраїльський міністр оборони Ізраель Кац пообіцяв продовжувати переслідувати високопоставлених іранських чиновників.

"Іранські лідери живуть з відчуттям, що є мішенню. Ми продовжуватимемо полювати на них, на одного за одним", — сказав Кац.

У заяві, опублікованій у понеділок, відділ зв'язків з громадськістю КВІР оголосив, що бригадний генерал Хадемі був убитий внаслідок злочинного та терористичного нападу, скоєного ворогами США та Ізраїлю рано вранці, повідомляє іранське державне інформагентство Fars.

У заяві КВІР також йшлося про віддачу шани Хадемі за його досягнення. КВІР зазначив, що покійний керівник розвідки щиро та мужньо захищав принципи Ісламської революції 1979 року, а також ісламський істеблішмент та території Ірану протягом майже півстоліття, і відігравав видатну роль у різних сферах розвідки. КВІР наголосив, що наполегливі зусилля Хадемі, особливо на шляху протистояння іноземним ворогам на стратегічному рівні, роками прокладали шлях для розвідувального апарату Ірану.

Також Ізраїль ліквідував Яздана Міра, відомого під псевдонімом Сардар Багері, який очолював таємний підрозділ КВІР "840 сил Кудс", відповідальний за напади на ізраїльтян по всьому світу. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху привітав ліквідацію іранських воєначальників.

"Ті, хто працює над убивством наших громадян, ті, хто спрямовує терор проти Держави Ізраїль, ті, хто будує іранську вісь зла, кров на їхніх головах. Ми діємо з силою та рішучістю — ми дістанемо будь-кого, хто намагається нам нашкодити. Ми продовжуватимемо всіма силами на всіх фронтах, доки загроза не буде усунена, а всі воєнні цілі не будуть досягнуті", — зазначив Нетаньяху у X.

Нагадаємо, що США та Іран обговорюють можливість перемир’я. Посередниками виступають кілька країн, а угода може передбачати відкриття Ормузької протоки. Дональд Трамп висунув Тегерану ультиматум із чіткими умовами для припинення бойових дій.

Раніше ми також інформували, що президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану новими ударами по інфраструктурі. Йшлося зокрема про можливе знищення мостів і електростанцій у разі невиконання вимог. За його словами, такі атаки можуть стати наступним етапом ескалації конфлікту.