Моджтаба Хаменеї дуже "хворий" і не може керувати Іраном, — ЗМІ

Новий лідер Ірану, Хаменеї-молодший, проходить лікування від "важкого" захворювання в місті Кум, релігійному центрі Ірану. І за даними розвідки він непритомний, тож фізично не може правити країною.

Згідно з оцінкою розвідки, яку цитує газета The Times, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї: "перебуває на лікуванні в Кумі у важкому стані і не може брати участь в ухваленні будь-яких рішень режимом". Про це йдеться в дипломатичній записці, що ґрунтується на даних американсько-ізраїльської розвідки і поширена серед їхніх союзників у Перській затоці.

Моджтаба Хаменеї з'являється тільки на плакатах і навіть у ШІ-роликах Фото: Al Arabiya

Це перший випадок, коли місцезнаходження Моджтаби Хаменеї було оприлюднене від початку війни, коли, як вважалося, його було поранено під час перших ударів 28 лютого. Згідно зі звітом, у ньому також йдеться про те, що розвідувальні служби виявили підготовку "підготовчих робіт, необхідних для будівництва великого мавзолею в Кумі" для "кількох могил", що дає змогу припустити, що Моджтабу може бути поховано поруч зі своїм батьком.

У документі також розкривається інформація про підготовку до похорону його батька, колишнього верховного лідера Алі Хаменеї, в Кумі після його загибелі внаслідок перших атак на Іран. Кум за 150 км від Тегерана обрано не випадково. Це священне місто шиїтів, тут розташовані великі шиїтські семінарії і поруч є великий ракетний полігон. Також тут розташована гробниця Фатіми Масуме, шанованої шиїтської святої. Тут же проживають іранські богослови і аятоли, серед них 99-річний Насер Ширазі, який видав фетву, що закликає мстити за Алі Хаменеї по всьому світу.

Новий лідер Ірану не з'являвся на публіці з початку війни, а повідомлення, які приписують йому, поширювалися державними ЗМІ. Тегеран офіційно не підтвердив подробиць про його стан здоров'я або лікування, і уряд не робив жодних заяв з приводу цих повідомлень.

А тим часом Дональду Трампу вже повідомили, що Моджтаба Хаменеї може бути геєм. І це була ще одна причина того, що покійний аятола не хотів давати владу своєму синові.