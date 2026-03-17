Вийшов погуляти в сад: як вдалося вижити Моджтабі Хаменеї

Моджтаба Хаменеї, новий верховний лідер Ірану, пережив удар США та Ізраїлю по резиденції глави уряду Тегерана 28 лютого, тому що вийшов на вулицю незадовго до атаки.

Про це стало відомо з аудіозапису, отриманого виданням The Telegraph . Запис, який приписують високопоставленому чиновнику з офісу покійного Алі Хаменеї, являє собою один із найповніших на сьогоднішній день описів удару, внаслідок якого загинув колишній верховний лідер Ірану та інші високопоставлені діячі режиму.

Згідно з повідомленням, удар по комплексу було завдано о 9:32 ранку за місцевим часом, що, вочевидь, було скоординованою спробою одночасної ліквідації всіх членів сім'ї Хаменеї і високопоставлених іранських лідерів. Видання The Telegraph повідомило, що аудіозапис було незалежно підтверджено, і він являє собою висловлювання Мазахера Хоссейні, ідентифікованого як глава протокольної служби в офісі Алі Хаменеї, під час зустрічі в Тегерані 12 березня.

Хоссейні заявив, що Моджтаба Хаменеї вийшов на подвір'я за кілька миттєвостей до удару і прямував назад, коли будівлю було обстріляно. Згідно з повідомленням, він отримав поранення в ногу, а його дружина, Захра Хаддад-Адель, і їхній син загинули миттєво.

У записі, що просочився в мережу, також описується загибель інших людей, які перебували на території комплексу, зокрема зятя Моджтаби Хаменеї, Місбаха аль-Худи Багері Кані, та Мохаммеда Шіразі, глави військового бюро Алі Хаменеї. Хоссейні заявив, що удари одночасно припали на кілька частин офісного комплексу, включно з житловими будинками, що належать кільком членам сім'ї Хаменеї.

Під час запису Хоссейні сказав: "З волі Божої Моджтабі довелося вийти у двір, щоб щось зробити, а потім повернутися. Він перебував на вулиці і прямував нагору, коли в будівлю влучила ракета. Його дружина, пані Хаддад, загинула миттєво".

Моджтаба Хаменеї з родиною Фото: Wikipedia

Моджтаба Хаменеї жив у тому ж комплексі, що і його батько в іранській столиці. Там же розташовувався релігійний зал, де Алі Хаменеї виголошував промови, а також будинки інших дітей Хаменеї.

Унаслідок удару 28 лютого було вбито Алі Хаменеї, що сприяло раптовій зміні влади в Тегерані. Моджтаба Хаменеї був офіційно проголошений верховним лідером 8 березня, після кількох днів невизначеності.

У якому стані перебуває Моджтаба Хаменеї досі невідомо. Він не з'являвся на публіці, а перше його послання після приходу до влади було зачитано по державному телебаченню, а не передано особисто.

Згідно з оцінками американської розвідки, Алі Хаменеї виступав проти того, щоб його син став його наступником, і вважав його непридатним для цієї ролі. І рішення зробити Моджтабу Хаменеї духовним лідером Ірану викликало критику, тому що нагадує спадкову спадкоємність — політично вмотивоване звинувачення в системі, що ґрунтується на протистоянні монархії.

Піднесення Моджтаби Хаменеї зображується одночасно як момент наступності та ознака нестабільності, при цьому аналітики попереджають, що Корпус вартових ісламської революції може отримати ще більший вплив під час його правління.

Нагадаємо, Дональду Трампу вже повідомили, що Моджтаба Хаменеї може бути геєм. І це була ще одна причина того, що покійний аятола не хотів давати владу своєму синові.

Також ходили чутки, що після поранення Моджтабу Хаменеї могли вивезти для лікування в Росію.