Новий лідер Ірану Моджтаба Хаменеї може бути геєм, що карається смертю, — ЗМІ

Про це вже доповіли президенту США Дональду Трампу, який, як повідомляється, голосно розсміявся. І саме тому Алі Хаменеї не хотів, щоб його син став верховним лідером Ірану.

Президент США був вражений, дізнавшись минулого тижня, що, за даними американської розвідки, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї може бути геєм. І це була причина, чому його батько, покійний аятола Алі Хаменеї, не хотів, щоб він керував Ісламською Республікою, повідомляє The Post.

Моджтаба Хаменеї може бути геєм Фото: Al Arabiya

За словами джерел, Трамп не зміг стримати здивування і голосно розсміявся, коли йому доповіли про цю пікантну деталь біографії 56-річного Моджтаби Хаменеї. Інші присутні також визнали це "сміховинним" і долучилися до реакції президента США, а один високопоставлений співробітник розвідки "не перестає сміятися з цього вже кілька днів", — сказала людина, знайома з перебігом брифінгу.

Шокуючу заяву було повідомлено виданню The Post двома співробітниками розвідувального співтовариства і третьою особою, близькою до Білого дому.

Усі три джерела стверджують, що це неправдоподібне на вигляд твердження американські розвідувальні агенції сприймають як таке, що заслуговує на довіру, а не як неправдиву інформацію, покликану підірвати авторитет Моджтаби Хаменеї, якого було обрано на посаду верховного лідера замість свого покійного батька 8 березня.

Двоє з джерел повідомили, що, за даними розвідки, Моджтаба, який дістав прізвисько "сила за одягом", працюючи воротарем у свого старого батька, перебував у тривалих стосунках зі своїм учителем.

Третє джерело повідомило, що, за даними розвідки, роман був із людиною, яка раніше працювала на сім'ю Хаменеї.

Моджтаба, який, як вважають, був поранений унаслідок того самого авіаудару 28 лютого, в якому загинули його батько та інші члени його сім'ї, робив "агресивні" пропозиції чоловікам, які доглядали за ним, можливо, перебуваючи під впливом сильнодіючих ліків, повідомило одне з джерел.

Американські розвідувальні служби не мають у своєму розпорядженні фотодоказів передбачуваного потягу Моджтаби Хаменеї до чоловіків, але джерела наполягають на достовірності інформації, одне з них заявило, що її "отримано від одного з найзахищеніших джерел, якими володіє уряд".

Також інсайдери повідомили, що Алі Хаменеї був у курсі того, що його син захоплений чоловіками.

"Той факт, що це питання було порушено на найвищому рівні, свідчить про наявність певної впевненості в його обґрунтованості", — додало друге джерело.

Чутки про передбачувану орієнтацію Моджтаби ходили всередині Ірану щонайменше від моменту аварії вертольота в травні 2024 року, унаслідок якої загинув тодішній президент Ібрагім Раїсі, якого Алі Хаменеї вважав фаворитом на посаду наступного верховного лідера.

Деякі подробиці приватного життя Моджтаби Хаменеї вже раніше висвітлювали у ЗМІ, і вони можуть підтвердити висунуте звинувачення.

У секретній дипломатичній телеграмі США від 2008 року, опублікованій WikiLeaks, описувалося, як Моджтаба проходив лікування у Великій Британії від імпотенції, хоча в цьому повідомленні не вказувалося, що могло стати причиною цього стану.

У досьє Держдепартаменту йдеться про те, що Моджтаба одружився "відносно пізно" — приблизно в 30 років — "імовірно, через проблему з імпотенцією, яку він лікував і зрештою усунув під час трьох тривалих поїздок до Великої Британії, до лікарень Веллінгтона і Кромвеля в Лондоні".

"Сім'я Моджтаби очікувала, що він швидко заведе дітей, але йому знадобилася четверта поїздка до Великої Британії для лікування; після двомісячного перебування його дружина завагітніла", — ідеться в документі, який просочився в пресу.

Повідомляється, що дружина Моджтаби, Захра Адель, дочка Голям-Алі Аделя — колишнього голови Меджлісу Ірану, і його син-підліток, Мохаммад Бакір, загинули внаслідок авіаудару, в якому також був убитий його батько. У нового верховного лідера є ще один син Мохаммад Алі та дочка Фатіма.

Моджтаба Хаменеї з родиною Фото: Wikipedia

У недільному репортажі CBS News прозвучала згадка про передбачувану гомосексуальність: йшлося про те, що старший Хаменеї, який правив Іраном із 1989 року, віддав перевагу іншому наступникові частково через незазначені "проблеми" в "особистому житті" Моджтаби.

"Його батько та інші підозрювали, що він гей, і цю інформацію поширювали, намагаючись завадити його сходженню до влади", — пояснило одне з джерел.

Моджтаба Хаменеї з батьком Фото: Соцсети

В Ірані гомосексуальні стосунки незаконні, хоча уряд дозволяє хірургічні операції зі зміни статі, на які, як повідомляють, деяких геїв примушують пройти, щоб уникнути кримінального покарання. Відомо, що тих чоловіків, яких викрили в цьому "злочині", публічно стратили, повісивши на будівельних кранах як попередження для інших.

"В Ірані немає гомосексуалів", — заявив 2007 року колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад, якого вважають союзником молодшого Хаменеї.

Одне з джерел The Post заявило, що, хоча загалом вважається неприйнятним розкривати особисті дані людей проти їхньої волі, у випадку з Моджтабою це є явним прикладом лицемірства.

"Якщо коли-небудь і було виправдано викривати будь-кого, то це було б у випадку з лідером репресивної ісламської теократії, яка вішає геїв", — сказала ця людина.

Місцезнаходження Моджтаби Хаменеї наразі та інформація про перебіг його відновлення після авіаударів 28 лютого залишаються незрозумілими.

