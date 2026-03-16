Новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи может быть геем, что карается смертью, — СМИ

Об этом уже доложили президенту США Дональду Трампу, который, как сообщается, громко рассмеялся. И именно поэтому Али Хаменеи не хотел, чтобы его сын стал верховним лидером Ирана.

Президент США был потрясен, узнав на прошлой неделе, что, по данным американской разведки, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи может быть геем. И это была причина, почему его отец, покойный аятолла Али Хаменеи, не хотел, чтобы он управлял Исламской Республикой, сообщает The Post.

Моджтаба Хаменеи может быть геем Фото: Al Arabiya

По словам источников, Трамп не смог сдержать удивления и громко рассмеялся, когда ему доложили об этой пикантной детали биографии 56-летнего Моджтабы Хаменеи. Другие присутствующие также сочли это "уморительным" и присоединились к реакции президента США, а один высокопоставленный сотрудник разведки "не перестает смеяться над этим уже несколько дней", — сказал человек, знакомый с ходом брифинга.

Шокирующее заявление было сообщено изданию The Post двумя сотрудниками разведывательного сообщества и третьим лицом, близким к Белому дому.

Все три источника утверждают, что это неправдоподобное на вид утверждение воспринимается американскими разведывательными агентствами как заслуживающее доверия, а не как ложная информация, призванная подорвать авторитет Моджтабы Хаменеи, который был избран на пост верховного лидера вместо своего покойного отца 8 марта.

Двое из источников сообщили, что, по данным разведки, Моджтаба, получивший прозвище "сила за одеждой", работая привратником у своего престарелого отца, состоял в длительных отношениях со своим учителем.

Третий источник сообщил, что, по данным разведки, роман был с человеком, ранее работавшим на семью Хаменеи.

Моджтаба, который, как полагают, был ранен в результате того же авиаудара 28 февраля, в котором погибли его отец и другие члены его семьи, делал "агрессивные" предложения мужчинам, ухаживающим за ним, возможно, находясь под воздействием сильнодействующих лекарств, сообщил один из источников.

Американские разведывательные службы не располагают фотодоказательствами предполагаемого влечения Моджтабы Хаменеи к мужчинам, но источники настаивают на достоверности информации, один из них заявил, что она "получена от одного из самых защищенных источников, которыми располагает правительство".

Также инсайдеры сообщили, что Али Хаменеи был в курсе того, что его сын увлечен мужчинами.

"Тот факт, что этот вопрос был поднят на самом высоком уровне, свидетельствует о наличии определенной уверенности в его обоснованности", — добавил второй источник.

Слухи о предполагаемой ориентации Моджтабы ходили внутри Ирана по меньшей мере с момента крушения вертолета в мае 2024 года, в результате которого погиб тогдашний президент Ибрагим Раиси , которого Али Хаменеи считал фаворитом на пост следующего верховного лидера.

Некоторые подробности частной жизни Моджтабы Хаменеи уже ранее освещались в СМИ и могут подтвердить выдвинутое обвинение.

В секретной дипломатической телеграмме США от 2008 года , опубликованной WikiLeaks, описывалось, как Моджтаба проходил лечение в Великобритании от импотенции , хотя в этом сообщении не указывалось, что могло стать причиной этого состояния.

В досье Госдепартамента говорится, что Моджтаба женился "относительно поздно" — примерно в 30 лет — "предположительно из-за проблемы с импотенцией, которую он лечил и в конечном итоге устранил во время трех длительных поездок в Великобританию, в больницы Веллингтона и Кромвеля в Лондоне".

"Семья Моджтабы ожидала, что он быстро заведет детей, но ему потребовалась четвертая поездка в Великобританию для лечения; после двухмесячного пребывания его жена забеременела", — говорится в просочившемся в прессу документе.

Сообщается, что жена Моджтабы, Захра Адель, дочь Голям-Али Аделя — бывшего председателя Меджлиса Ирана, и его сын-подросток, Мохаммад Бакир, погибли в результате авиаудара, в котором также был убит его отец. У нового верховного лидера есть еще один сын Мохаммад Али и дочь Фатима.

Моджтаба Хаменеи с семьей Фото: Wikipedia

В воскресном репортаже CBS News прозвучало упоминание о предполагаемой гомосексуальности: говорилось, что старший Хаменеи, правивший Ираном с 1989 года, предпочел другого преемника отчасти из-за неуказанных "проблем" в "личной жизни" Моджтабы.

"Его отец и другие подозревали, что он гей, и эту информацию распространяли, пытаясь помешать его восхождению к власти", — пояснил один из источников.

Моджтаба Хаменеи с отцом Фото: Соцсети

В Иране гомосексуальные отношения незаконны, хотя правительство разрешает хирургические операции по смене пола, на которые, как сообщается, некоторых геев принуждают пройти, чтобы избежать уголовного наказания. Известно, что тех мужчин, который уличили в этом "преступлении", публично казнили, повесив на строительных кранах в качестве предупреждения для других.

"В Иране нет гомосексуалов", — заявил в 2007 году бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, которого считают союзником младшего Хаменеи .

Один из источников The Post заявил, что, хотя в целом считается неприемлемым раскрывать личные данные людей против их воли, в случае с Моджтабой это является явным примером лицемерия.

"Если когда-либо и было оправдано разоблачать кого-либо, то это было бы в случае с лидером репрессивной исламской теократии, которая вешает геев", — сказал этот человек.

Местонахождение Моджтабы Хаменеи в настоящее время и информация о ходе его восстановления после авиаударов 28 февраля остаются неясными.

Напомним, ранее ходили слухи, что после ранения Моджтабу Хаменеи могли вывезти для лечения в Россию.

А бывший одноклассник Моджтабы Хаменеи рассказывал, что он патологический лжец и одержим "концом света".