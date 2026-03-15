По предложению Путина: раненого лидера Ирана Моджтабу Хаменеи вывезли в РФ, — кувейтское СМИ

Новый Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи может находиться на территории РФ после последствий ударов США и Израиля. В то же время спецслужбы указывают, что Хаменеи-старший перед смертью был категорически против назначения сына на свою должность.

Хаменеи-младшего перевели военным самолетом ВКС РФ в рамках секретной операции, а по прибытии перенес "успешную" операцию и проходит лечение в частной больнице. Об этом сообщает кувейтское издание Al Jarida со ссылкой на источники.

Собеседник утверждает СМИ, что иранские спецслужбы "особенно обеспокоены утечкой информации о местонахождении Хаменеи". Поэтому окружение лидера тщательно проверяет врачей и специалистов, которых допускают к лечению Моджтабы Хаменеи после якобы согласия переехать на лечение в Россию.

Хаменеи-младший может находиться в РФ на лечении

"Сам президент России Владимир Путин предложил лечение Моджтаби в России во время разговора с иранским коллегой Масудом Пезешкианом 5 марта. Иранские чиновники, включая Хаменеи, тщательно обсуждали российское предложение, и оно было одобрено. Самого Моджтабу перевезли в четверг вечером [12 марта в РФ — ред.], где он получил лечение от российских врачей и нескольких иранских врачей, которые его сопровождали", — говорится в тексте.

Відео дня

Также инсайдер подтвердил догадку СМИ, что текст первого обращения к иранцам мог написать не сам новый лидер страны. Вероятным автором обращения может быть секретарь Совета безопасности Ирана Али Лариджани из-за схожести текстов его предыдущих речей. Также отсутствие аудио- и видеообращения Хаменеи-младшего косвенно подтверждает эту версию, говорит собеседник.

Портрет нового лидера Ирана: что говорят спецслужбы

Когда Моджтаба Хаменеи занял место погибшего отца, ряд разведок активно начали изучать профайл нового иранского рахбара. Так, индийский телеканал News18 со ссылкой на источники в спецслужбах пишет, что сейчас Корпус стражей исламской революции (КСИР) ввел серьезные ограничения на коммуникации от Хаменеи-младшего.

Еще один инсайдер добавляет, что сын покойного аятоллы действительно получил тяжелые ранения еще 28 февраля во время первых ударов по столице. Сейчас бойцы КСИР активно охраняют Моджтабу, не допускают панических настроений и попыток из-за состояния здоровья нового рахбара способствовать "политической нестабильности", говорят в индийских спецслужбах.

КСИР фактически ограничил любую информацию о состоянии здоровья нового рахбара

"По словам источников, КСИР перехватил контроль над коммуникациями Моджтабы из-за его физической недееспособности. КСИР взял на себя роль посредника во всех публичных обращениях — публикуя от его имени тщательно отобранные сообщения и посты в соцсетях, чтобы сохранить видимость стабильности в иранской властной структуре", — пишут журналисты.

Инсайдеры СМИ резюмируют, что Корпус стражей фактически выступает "временным распорядителем иранского государства". Фактически, это делает сведения о состоянии здоровья Хаменеи-младшего "совершенно секретными как от внутренних, так и от международных наблюдателей".

В то же время CBS News со ссылкой на неназванных представителей разведки США указывает, что покойный Али Хаменеи "имел сомнения" относительно передачи власти своему сыну. Источники говорят, что покойный лидер Ирана "был осведомлен о проблемах в личной жизни сына".

Покойный Али Хаменеи не хотел передавать власть сыну Фото: из открытых источников

"Старший Хаменеи с опаской относился к перспективе прихода к власти своего сына — аятоллы Моджтабы Хаменеи. Тот считался [среди окружения Хаменеи-старшего — ред.] не слишком умным и рассматривался как некомпетентный для роли лидера, по словам источников", — пишут журналисты.

СМИ указывают, что факт тяжелого ранения Хаменеи-младшего является достоверным, а также тот факт, что он изменился "до неузнаваемости". Также журналисты резюмируют, что информация о точном месте пребывания Моджтабы является "чрезвычайно чувствительной", а потому ЦРУ, Белый дом и офис вице-президента США отказались комментировать эту информацию публично.

Ранее Фокус сообщал, что Моджтаба Хаменеи не показывался публике в течение трех дней после избрания. Опубликованное текстовое обращение якобы от его имени, считают СМИ, является работой кого-то другого из высокопоставленных чиновников, выживших после ударов США и Израиля.

Впоследствии стало известно, что новый лидер Ирана не выходит на публику. Американская разведка подтверждает, что новый верховный лидер Ирана Моджтабу Хаменеи получил ранение.