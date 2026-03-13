"Иран не знает, кто ими руководит": в США объяснили, почему Хаменеи не выступил перед населением

Американская разведка подтверждает, что новый верховный лидер Ирана Моджтабу Хаменеи получил ранение. В то же время там утверждают, что его внешность могла быть искажена.

Именно с этим связывают тот факт, что Хаменеи выбрал письменный способ для обращения к нации, а не записал видео. Об этом заявил министр войны США Пит Гегсет, которого цитирует "Clash Report".

"У Ирана есть множество камер и средств записи голоса, так почему они опубликовали только письменное обращение? Я думаю, вы знаете почему. Он боится. Он ранен. Ему не хватает легитимности. Это ужасная ситуация для них. Кто руководит ими? Иран может даже не знать этого", — заявил Гегсет.

Министр войны также отметил, что все иранские заводы, которые производили баллистические ракеты, два дня назад были уничтожены. Речь идет также и о предприятиях, производящих комплектующие для баллистики. Он анонсировал, что вскоре будут уничтожены все военные компании Ирана.

"Никогда ранее современная и боеспособная армия, которую раньше имел Иран, не была настолько быстро уничтожена и фактически выведена из боевой готовности", — заявил он.

28 марта коалиция США и Израиля начали войну в Иране, при этом одной из первых целей был бункер в Тегеране, в котором находился тогдашний лидер Али Хаменеи и военная верхушка Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Впоследствии Иран официально подтвердил гибель религиозного деятеля, подчеркивая, что и дальше продолжит борьбу против Вашингтона и Тель-Авива.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что Моджтаба Хаменеи не показывался публике в течение трех дней после избрания, поскольку уже 11 дней восстанавливается после ранения.

12 марта появилось первое послание Хаменеи к населению. В нем он анонсировал, что если война будет продолжена, то Иран будет задействовать "другие фронты", однако он не объяснил, что именно имел в виду.

Ранее Дональд Трамп заявил о том, что война против Ирана будет закончена скоро. Он пояснил, что в Иране "почти не осталось целей для атаки".

Аналитик Алексей Кущ рассказывал, что США и Израиль проиграли первый раунд в войне против Ирана. В то же время он убежден, что иначе произойти не могло.

Ранее ФБР информировало полицию штата Калифорнии об угрозе возможных атак ударными дронами со стороны Ирана по западному побережью США.