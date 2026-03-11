"Целей почти не осталось": Трамп заявил о скором завершении войны в Иране, — Axios

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что война против Ирана будет закончена скоро. Он пояснил, что в Иране "почти не осталось целей для атаки".

По его мнению, все закончится тогда, когда сам американский лидер этого захочет. Об этом Трамп заявил в телефонном разговоре с изданием Axios.

"Война идет прекрасно. Мы значительно опережаем график. Мы нанесли больше вреда, чем считали возможным, даже за начальный шестинедельный период", — заявил Трамп.

В то же время официальные лица США и Израиля утверждают, что не получали никакой внутренней директивы относительно того, когда боевые действия могут прекратиться.

По оценкам чиновников Израиля и США, удары по Ирану будут продолжаться еще минимум две недели.

Трамп также подтвердил, что удары США во вторник уничтожили 16 минных катеров и сорвали планы Ирана по минированию Ормузского пролива.

Кроме того президент США заявил, что враждебность Ирана якобы касается не только Израиля и США, но все страны Персидского залива. Американский лидер обвинил Иран в том, что они хотели получить контроль над всем Ближним Востоком.

"Они расплачиваются за 47 лет смертей и разрушений, которые они вызвали. Это месть", — пояснил Трамп.

Напомним, что США понесли масштабные убытки из-за ударов Ирана, поскольку Тегеран атаковал минимум в 17 важных точках, в частности, были атакованы здания и военная техника.

Аналитик Алексей Кущ объяснял, что США и Израиль проиграли первый раунд. По его мнению, иначе в Иране произойти не могло.

Ранее Фокус писал об ударах коалиции США и Израиля по военным объектам Тегерана, которые начались с первых дней войны в Иране.

Напоминаем, 11 марта стало известно о поражении подводной лодки Ирана и об ударах по 11 катерам для установки мин в Ормузском проливе.