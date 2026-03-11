"Цілей майже не залишилося": Трамп заявив про скоре завершення війни в Ірані, — Axios

Президент США Дональд Трамп заявив про те, що війна проти Ірану буде закінчена скоро. Він пояснив, що в Ірані "майже не залишилося цілей для атаки".

На його думку, все закінчиться тоді, коли сам американський лідер цього захоче. Про це Трамп заявив у телефонній розмові з виданням Axios.

"Війна йде чудово. Ми значно випереджаємо графік. Ми завдали більше шкоди, ніж вважали можливим, навіть за початковий шеститижневий період", — заявив Трамп.

Водночас офіційні особи США та Ізраїлю стверджують, що не отримували жодної внутрішньої директиви щодо того, коли бойові дії можуть припинитися.

За оцінками чиновників Ізраїлю та США, удари по Ірану триватимуть ще щонайменше два тижні.

Трамп також підтвердив, що удари США у вівторок знищили 16 мінних катерів та зірвали плани Ірану з мінування Ормузької протоки.

Відео дня

Крім того президент США заявив, що ворожість Ірана нібито стосується не лише Ізраїлю та США, але всі країни Перської затоки. Американський лідер звинуватив Іран в тому, що вони хотіли отримати контроль над всім Ближнім Сходом.

"Вони розплачуються за 47 років смертей і руйнувань, які вони спричинили. Це помста", — пояснив Трамп.

Нагадаємо, що США зазнали масштабних збитків через удари Ірану, оскільки Тегеран атакував мінімум у 17 важливих точках, зокрема, були атаковані будівлі та військову техніку.

Аналітик Олексій Кущ пояснював, що США та Ізраїль програли перший раунд. На його думку, інакше в Ірані статися не могло.

Раніше Фокус писав про удари коаліції США та Ізраїлю по військових об'єктах Тегерану, які почались з перших днів війни в Ірані.

Нагадуємо, 11 березня стало відомо про ураження підводного човна Ірану та про удари по 11 катерах для встановлення мін в Ормузькій протоці.