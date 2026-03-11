США и Израиль проиграли первый раунд: почему иначе в Иране случиться не могло и как война может пойти дальше

Промежуточное итого.

Почему на данный момент США и Израиль проиграли первый раунд войны в Иране?

Как я и прогнозировал, при таком планировании операции со стороны Вашингтона, Ормузский пролив сейчас доступен лишь для трафика китайских и иранских судов. Китай модерирует нефтетрафик из Персидского залива. Воевали американцы, а контроль пока получили китайцы.

Высокие цены на нефть принесли дополнительные нефтегазовые доходы РФ и подлатали их прохудившийся бюджет. Обсуждается снятие санкций с российского нефтяного экспорта. Индия вновь закупает российскую нефть, а Европа купила весь СПГ "Новатэка". Заработали на полную мощь терминалы в Новороссийске.

Відео дня

Очевидно, что в этой ситуации на мировом рынке нефти удары по российским НПЗ и нефтяной инфраструктуре будут остановлены. То есть РФ получила целую корзинку ландышей (зачеркнуто) профитов.

Китай укрепил свои позиции на Ближнем Востоке.

Монархии залива осознали хрупкость своей инфраструктуры и геополитической экосистемы, и теперь будут искать "защитника". США не смогли защитить своих союзников в регионе — и те осознали, что они просто расходный материал, если, например, надо уничтожить иранскую ядерную программу.

Стратегическое партнерство монархий Залива и США в ходе этой войны не укрепилось (как это было в ходе прошлых войн в Заливе), а, наоборот, ослабло. И этому есть логичное объяснение.

Предыдущие две войны с Ираком США вели при поддержке союзников по НАТО, но без участия Израиля. Более того, США тогда максимально сдерживали Израиль от ответных ударов по Ираку и не включали военные силы Израиля в состав своей коалиции.

Важно

Безжалостный фанатик: почему Хаменеи-младший более серьезный противник для Трампа, чем его отец

Логика понятна: Вашингтон не хотел придать этим войнам характер израильско-арабской войны или, тем более, израильско-мусульманской. И это сформировало тогда поддержку монархий Залива.

Сейчас США ведут войну с Ираном с одним лишь союзником — Израилем, и война тут же окрасилась в эсхатологические тона, то есть обрела характер религиозного противостояния. Война с Израилем в пропаганде Ирана вышла на первый план, а США в этой пропаганде представлены как "спонсор Израиля".

Убийство Хаменеи в виду сетецентричной, деперсонализированной системы управления в Иране, ничего не дало, наоборот.

Курды ввиду недавнего "кидка" в Сирии отказались доставать для США каштаны из огня. Азербайджан пока тоже не горит желанием воевать непонятно за что.

Трамп звонит Эрдогану и буквально кричит: "Шойгу (зачеркнуто), Эрдоган, где снаряды (опять зачеркнуто) ракеты". Но турецкие ракеты пока там же, где и должны быть: на складах и местах постоянного базирования.

Иран разбушевался и его теперь просто так не унять: грозится брать дань за проход Ормузского пролива. Почти функция нефтяного регионального мытаря.

Во всей этой кутерьме Израиль с ливанской армией, возможно, зачистит южный Ливан от "Хезболлы". Хоть какой-то результат, хотя не факт.

Но соотношение затраты/результат все равно катастрофическое.

Будет ли второй раунд войны? Сухопутная операция, применение тактического ядерного оружия против миража в пустыне?

На самом деле все это может быть. Что еще больше ужасает. Череда безумных решений может быть продолжена.

В общем, "хорошо" повоевали Израиль и США в Иране.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно