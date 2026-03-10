Безжалостный фанатик: почему Хаменеи-младший более серьезный противник для Трампа, чем его отец

Кроме того, что 56-летний Моджтаба Хаменеи годами был "серым кардиналом" режима аятолл в Иране, он также баснословно богат и невероятно жесток. Именно он стоит за массовыми расстрелами протестов.

Моджтаба Хаменеи, пришедший к власти в Иране в возрасте 56 лет после убийства своего отца Али Хаменеи в феврале, на протяжении своей жизни играл важную роль в режиме. В 2009 году Моджтаба взял под контроль "Басидж", военизированную группировку, насчитывающую, по оценкам, 600 000 членов, во время массовых протестов того года. Его обвиняют в том, что он руководил расстрелом десятков людей, протестовавших против результатов президентских выборов, пишет Daily Mail.

Критики обвинили тогдашнего президента Махмуда Ахмадинежада, баллотировавшегося на переизбрание, в совершении широкомасштабных фальсификаций на выборах, в результате которых он получил 62% голосов.

В день его инаугурации оппозиционные протестующие столкнулись с сотнями полицейских в экипировке для подавления беспорядков у здания иранского парламента.

Члены "Басидж" вышли на улицы, чтобы подавить оппозицию, причем Моджтаба был их организатором.

В том же году один иранский политик заявил в интервью: "Моджтаба — командующий этим государственным переворотом. Басиджи действуют по приказу Моджтабы, но его имя всегда скрывается во всей этой истории. Правительство никогда не упоминает его".

Моджтаба Хаменеи еще более радикален, чем его отец Фото: Al Arabiya

Силы "Басидж" также использовались для подавления протестов в 2022 году, которые вспыхнули после убийства полицией нравов Махсы Амини за отказ носить хиджаб в общественном транспорте.

В результате этих протестов, начавшихся в сентябре 2022 года и продолжавшихся до следующей весны, силы безопасности убили более 500 человек, в том числе 68 несовершеннолетних.

Считается также, что именно Моджтаба Хаменеи сыграл значительную роль в формировании Корпуса стражей исламской революции (КСИР), военном подразделении, которое отвечает за проведение тайных операций, включая сбор разведывательной информации, финансирование и подготовку кадров. И он принимал решения о том, какие высокопоставленные чиновники должны занимать должности в разведывательном подразделении армии.

В 2019 году США ввели против него санкции за то, что он исполнял обязанности верховного лидера Ирана, не будучи избранным на этот пост.

В 2025 году сам Моджтаба назвал себя "экстремистом" и описывал себя, как крайне жестокого человека, который считает, что цель оправдывает любые средства, и заявлял о своем расизме по отношению к арабам, которые составляют меньшинство населения в Иране.

Моджтаба Хаменеи 10 марта 2026 года поклялся, что ни один литр нефти не будет экспортирован из Персидского залива во время войны с США, что опровергает заявление Дональда Трампа, что война движется к завершению.

"Именно мы определим конец войны", — заявили в Корпусе стражей исламской революции, а Моджтаба Хаменеи сообщил, что "будущее положение региона теперь находятся в руках наших вооруженных сил" и "американские войска не положат конец войне".

Кроме этого Моджтаба Хаменеи очень богат. Он владеет двумя элитными домами в Лондоне, причем из окон одного открывается вид на посольство Израиля. И в какой-то момент его соседями были принц Уильям и Кейт Миддлтон, так как эти апартаменты расположены у Кенсингтонского дворца. Также у него есть еще 11 объектов недвижимости в столице Великобритании. В его активы входят поле для гольфа на Майорке и отель в австрийских Альпах. Сообщается, что Хаменеи контролирует все это состояние через посредника – иранского бизнесмена и банкира Али Ансари, чья семья основала банк "Аянде". Большая часть его недвижимости, расположенной по всей Европе, контролировалась через офшорные компании, расположенные от Люксембурга до Сент-Китса и Невиса на Малых Антильских островах. На Моджтабу Хаменеи наложены санкции за связь с КСИР, что он отрицает.

Напомним, Дональд Трамп уже заявил, что готов к убийству Хаменеи-младшего, если он не пойдет на уступки.

При этом в Иране призвали мстить за смерть Али Хаменеи и даже издали фетву на убийство "неверных".