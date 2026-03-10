Безжалостный фанатик: почему Хаменеи-младший более серьезный противник для Трампа, чем его отец
Кроме того, что 56-летний Моджтаба Хаменеи годами был "серым кардиналом" режима аятолл в Иране, он также баснословно богат и невероятно жесток. Именно он стоит за массовыми расстрелами протестов.
Моджтаба Хаменеи, пришедший к власти в Иране в возрасте 56 лет после убийства своего отца Али Хаменеи в феврале, на протяжении своей жизни играл важную роль в режиме. В 2009 году Моджтаба взял под контроль "Басидж", военизированную группировку, насчитывающую, по оценкам, 600 000 членов, во время массовых протестов того года. Его обвиняют в том, что он руководил расстрелом десятков людей, протестовавших против результатов президентских выборов, пишет Daily Mail.
Критики обвинили тогдашнего президента Махмуда Ахмадинежада, баллотировавшегося на переизбрание, в совершении широкомасштабных фальсификаций на выборах, в результате которых он получил 62% голосов.
В день его инаугурации оппозиционные протестующие столкнулись с сотнями полицейских в экипировке для подавления беспорядков у здания иранского парламента.
Члены "Басидж" вышли на улицы, чтобы подавить оппозицию, причем Моджтаба был их организатором.
В том же году один иранский политик заявил в интервью: "Моджтаба — командующий этим государственным переворотом. Басиджи действуют по приказу Моджтабы, но его имя всегда скрывается во всей этой истории. Правительство никогда не упоминает его".
Силы "Басидж" также использовались для подавления протестов в 2022 году, которые вспыхнули после убийства полицией нравов Махсы Амини за отказ носить хиджаб в общественном транспорте.
В результате этих протестов, начавшихся в сентябре 2022 года и продолжавшихся до следующей весны, силы безопасности убили более 500 человек, в том числе 68 несовершеннолетних.
Считается также, что именно Моджтаба Хаменеи сыграл значительную роль в формировании Корпуса стражей исламской революции (КСИР), военном подразделении, которое отвечает за проведение тайных операций, включая сбор разведывательной информации, финансирование и подготовку кадров. И он принимал решения о том, какие высокопоставленные чиновники должны занимать должности в разведывательном подразделении армии.
В 2019 году США ввели против него санкции за то, что он исполнял обязанности верховного лидера Ирана, не будучи избранным на этот пост.
В 2025 году сам Моджтаба назвал себя "экстремистом" и описывал себя, как крайне жестокого человека, который считает, что цель оправдывает любые средства, и заявлял о своем расизме по отношению к арабам, которые составляют меньшинство населения в Иране.
Моджтаба Хаменеи 10 марта 2026 года поклялся, что ни один литр нефти не будет экспортирован из Персидского залива во время войны с США, что опровергает заявление Дональда Трампа, что война движется к завершению.
"Именно мы определим конец войны", — заявили в Корпусе стражей исламской революции, а Моджтаба Хаменеи сообщил, что "будущее положение региона теперь находятся в руках наших вооруженных сил" и "американские войска не положат конец войне".
Кроме этого Моджтаба Хаменеи очень богат. Он владеет двумя элитными домами в Лондоне, причем из окон одного открывается вид на посольство Израиля. И в какой-то момент его соседями были принц Уильям и Кейт Миддлтон, так как эти апартаменты расположены у Кенсингтонского дворца. Также у него есть еще 11 объектов недвижимости в столице Великобритании. В его активы входят поле для гольфа на Майорке и отель в австрийских Альпах. Сообщается, что Хаменеи контролирует все это состояние через посредника – иранского бизнесмена и банкира Али Ансари, чья семья основала банк "Аянде". Большая часть его недвижимости, расположенной по всей Европе, контролировалась через офшорные компании, расположенные от Люксембурга до Сент-Китса и Невиса на Малых Антильских островах. На Моджтабу Хаменеи наложены санкции за связь с КСИР, что он отрицает.
Напомним, Дональд Трамп уже заявил, что готов к убийству Хаменеи-младшего, если он не пойдет на уступки.
При этом в Иране призвали мстить за смерть Али Хаменеи и даже издали фетву на убийство "неверных".