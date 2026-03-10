Безжальний фанатик: чому Хаменеї-молодший серйозніший противник для Трампа, ніж його батько

Крім того, що 56-річний Моджтаба Хаменеї роками був "сірим кардиналом" режиму аятол в Ірані, він також нечувано багатий і неймовірно жорстокий. Саме він стоїть за масовими розстрілами протестів.

Моджтаба Хаменеї, який прийшов до влади в Ірані у віці 56 років після вбивства свого батька Алі Хаменеї в лютому, протягом свого життя відігравав важливу роль у режимі. У 2009 році Моджтаба взяв під контроль "Басідж", воєнізоване угруповання, що налічує, за оцінками, 600 000 членів, під час масових протестів того року. Його звинувачують у тому, що він керував розстрілом десятків людей, які протестували проти результатів президентських виборів, пише Daily Mail.

Критики звинуватили тодішнього президента Махмуда Ахмадінежада, який балотувався на переобрання, у скоєнні широкомасштабних фальсифікацій на виборах, унаслідок яких він отримав 62% голосів.

У день його інавгурації опозиційні протестувальники зіткнулися із сотнями поліцейських в екіпіровці для придушення заворушень біля будівлі іранського парламенту.

Члени "Басідж" вийшли на вулиці, щоб придушити опозицію, причому Моджтаба був їхнім організатором.

Того ж року один іранський політик заявив в інтерв'ю: "Моджтаба — командувач цим державним переворотом. Басіджи діють за наказом Моджтаби, але його ім'я завжди ховається у всій цій історії. Уряд ніколи не згадує його".

Моджтаба Хаменеї ще радикальніший, ніж його батько Фото: Al Arabiya

Сили "Басідж" також використовували для придушення протестів 2022 року, що спалахнули після вбивства поліцією моралі Махси Аміні за відмову носити хіджаб у громадському транспорті.

Унаслідок цих протестів, що почалися у вересні 2022 року і тривали до наступної весни, сили безпеки вбили понад 500 осіб, зокрема 68 неповнолітніх.

Вважається також, що саме Моджтаба Хаменеї зіграв значну роль у формуванні Корпусу вартових ісламської революції (КСІР), військового підрозділу, що відповідає за проведення таємних операцій, включно зі збором розвідувальної інформації, фінансуванням і підготовкою кадрів. І він ухвалював рішення про те, які високопоставлені чиновники мають обіймати посади в розвідувальному підрозділі армії.

У 2019 році США ввели проти нього санкції за те, що він виконував обов'язки верховного лідера Ірану, не будучи обраним на цю посаду.

У 2025 році сам Моджтаба назвав себе "екстремістом" і описував себе, як вкрай жорстоку людину, яка вважає, що мета виправдовує будь-які засоби, і заявляв про свій расизм щодо арабів, які становлять меншість населення в Ірані.

Моджтаба Хаменеї 10 березня 2026 року поклявся, що жоден літр нафти не буде експортовано з Перської затоки під час війни зі США, що спростовує заяву Дональда Трампа, що війна рухається до завершення.

"Саме ми визначимо кінець війни", — заявили в Корпусі вартових ісламської революції, а Моджтаба Хаменеї повідомив, що "майбутнє становище регіону тепер перебувають у руках наших збройних сил" і "американські війська не покладуть кінець війні".

Крім цього Моджтаба Хаменеї дуже багатий. Він володіє двома елітними будинками в Лондоні, причому з вікон одного відкривається вид на посольство Ізраїлю. І в якийсь момент його сусідами були принц Вільям і Кейт Міддлтон, оскільки ці апартаменти розташовані біля Кенсингтонського палацу. Також у нього є ще 11 об'єктів нерухомості в столиці Великої Британії. До його активів входять поле для гольфу на Майорці та готель в австрійських Альпах. Повідомляється, що Хаменеї контролює всі ці статки через посередника — іранського бізнесмена і банкіра Алі Ансарі, чия сім'я заснувала банк "Аянде". Більша частина його нерухомості, розташованої по всій Європі, контролювалася через офшорні компанії, розташовані від Люксембургу до Сент-Кітса і Невіса на Малих Антильських островах. На Моджтабу Хаменеї накладено санкції за зв'язок із КВІР, що він заперечує.

Нагадаємо, Дональд Трамп уже заявив, що готовий до вбивства Хаменеї-молодшого, якщо він не піде на поступки.

При цьому в Ірані закликали мститися за смерть Алі Хаменеї і навіть видали фетву на вбивство "невірних".