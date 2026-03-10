Трамп анонсував швидке закінчення війни в Ірані, але КВІР із ним не згоден: що відомо

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Ірані, яка розпочалася 28 лютого, вже скоро може закінчитися.

Глава Білого дому в інтерв'ю CBS News Вей Цзян похвалився, що США нібито значно випереджають первісну оцінку тривалості операції в 4-5 тижнів.

"Я думаю, що війна практично завершена. У них немає флоту, немає зв'язку, у них немає повітряних сил", — цитує Цзян слова Трампа.

Зі свого боку Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що тільки їм вирішувати, коли закінчиться війна, повідомляє NDTV.

"Саме ми визначимо кінець війни. Рівняння і майбутнє становище в регіоні тепер перебувають у руках наших збройних сил. Американські сили не покладуть кінець війні", — йдеться в заяві КВІР.

В окремій заяві, яку цитують іранські державні ЗМІ, КВІР також попередив, що Тегеран не допустить експорту нафти з регіону, якщо атаки США та Ізраїлю триватимуть.

Відео дня

Зі свого боку командувач Центрального штабу "Хатам аль-Анбія" генерал-майор Алі Абдоллахі був ще радикальнішим і також не тільки заявив, що рішення про завершення конфлікту ухвалить Тегеран, а не США або Ізраїль, а й пообіцяв мститися, допоки, "поки вороги не пошкодують про свої удари".

"Америка та Ізраїль не можуть закінчити війну, коли їм заманеться. Верховний лідер Ісламської Республіки і збройні сили вимагають помсти. Ми продовжуватимемо війну доти, доки ворог не пошкодує про свої дії і не буде переможений", — підкреслив він.

Раніше Тегеран відмовився підкоритися вимозі Трампа дозволити Сполученим Штатам вибрати нове керівництво, призначивши нового верховного лідера, жорсткого політика Моджтабу Хаменеї на місце його батька, який загинув у перший день війни.

Нагадаємо, чи справді Трамп спустив на гальмах питання мирного врегулювання.

Також повідомлялося, що Трамп готовий до вбивства Моджтаба Хаменеї, якщо новий іранський лідер не поступиться вимогам США. Він також заявляв, що не піде ні на яку угоду з Іраном.