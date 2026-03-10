Трамп анонсировал скорое окончание войны в Иране, но КСИР с ним не согласен: что известно

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Иране, которая началась 28 февраля, уже скоро может закончиться.

Глава Белого дома в интервью CBS News Вэй Цзян похвастался, что США якобы значительно опережают первоначальную оценке длительности операции в 4-5 недель.

"Я думаю, что война практически завершена. У них нет флота, нет связи, у них нет воздушных сил", — цитирует Цзян слова Трампа.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что только им решать, когда закончится война, сообщает NDTV.

"Именно мы определим конец войны. Уравнения и будущее положение в регионе теперь находятся в руках наших вооруженных сил. Американские силы не положат конец войне", — говорится в заявлении КСИР.

Відео дня

В отдельном заявлении, цитируемом иранскими государственными СМИ, КСИР также предупредил, что Тегеран не допустит экспорта нефти из региона, если атаки США и Израиля продолжатся.

В свою очередь командующий Центральным штабом "Хатам аль-Анбия" генерал-майор Али Абдоллахи был еще более радикален и также не только заявил, что решение о завершении конфликта примет Тегеран, а не США или Израиль, но и пообещал мстить до тех пор, "пока враги не пожалеют о своих ударах".

"Америка и Израиль не могут закончить войну, когда им вздумается. Верховный лидер Исламской Республики и вооруженные силы требуют мести. Мы будем продолжать войну до тех пор, пока враг не пожалеет о своих действиях и не будет побежден", — подчеркнул он.

Ранее Тегеран отказался подчиниться требованию Трампа позволить Соединенным Штатам выбрать новое руководство, назначив нового верховного лидера, жесткого политика Моджтабу Хаменеи на место его отца, погибшего в первый день войны.

Напомним, действительно ли Трамп спустил на тормозах вопрос мирного урегулирования.

Также сообщалось, что Трамп готов к убийству Моджтаба Хаменеи, если новый иранский лидер не уступит требованиям США. Он также заявлял, что не пойдет ни на какую сделку с Ираном.