Миллиарды долларов в день: сколько Трамп уже потратил на "Эпическую ярость" в Иране

Военные США израсходовали боеприпасов на миллиарды долларов всего за первые два дня операции "Эпическая ярость". И сейчас стоимость войны в Иране стала еще выше.

Согласно новым данным, предоставленным Конгрессу, Пентагон использовал современные боеприпасы на сумму 5,6 миллиарда долларов всего за первые два дня войны с Ираном. Оценка, предоставленная тремя американскими чиновниками 9 марта отражает только первые залпы операции "Эпическая ярость" в Иране. То есть до того, как армия США начала использовать бомбы с лазерным наведением вместо крылатых ракет "Томагавк", сообщает Daily Beast.

Глава Пентагона Шон Парнелл заявил, что у Министерства обороны (или Министерства войны США) есть "все необходимое для выполнения любой миссии в любое время и в любом месте по выбору президента и в любые сроки".

Однако администрация Дональда Трампа, как ожидается, уже на этой неделе направит Конгрессу дополнительный запрос на финансирование оборонных расходов, потенциально исчисляющийся десятками миллиардов долларов, чтобы помочь профинансировать кампанию.

Эта просьба, как утверждается, наверняка встретит ожесточенное сопротивление со стороны демократов, чьи попытки сдержать дальнейшие военные действия в Иране до сих пор не увенчались успехом.

Сейчас, в среднем, война в Иране обходится американским налогоплательщикам примерно в 1 миллиард долларов в день, и этот темп может довести общую сумму расходов до 215 миллиардов долларов, если конфликт затянется до сентября, как предупреждали некоторые американские чиновники.

Но президент США настроен оптимистично. 9 марта на встрече республиканцев Палаты представителей в своем курортном комплексе Trump National Doral в Дорале, штат Флорида, Дональд Трамп заявил законодателям, что конфликт будет "кратковременной экспедицией", которая "довольно быстро закончится".

Однако за стоимостью боеприпасов скрывается более глубокий набор опасений. Пентагон начал переброску частей системы противоракетной обороны THAAD из Южной Кореи на Ближний Восток, а также перехватчиков Patriot, ранее размещенных в Индо-Тихоокеанском регионе.

Марк Кансиан, эксперт по вооружениям из Центра стратегических и международных исследований, заявил, что перераспределение несет в себе свои опасности, так как США буквально оставляют Индо-Тихоокеанский регион без защиты.

Эти опасения не новы. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупреждал 79-летнего Трампа еще до начала войны в Иране, что затяжной конфликт может опасно истощить американские запасы высокоточного оружия, уже истощенные годами военной помощи Украине и операциями как минимум в семи других странах.

Администрация пыталась преуменьшить значение этого предупреждения. Министр обороны Пит Хегсет заявил журналистам на прошлой неделе, что кампания постепенно отказывается от использования высокоточных боеприпасов и этот переход значительно снизит стоимость одного удара — с нескольких миллионов долларов за раунд до всего лишь 100 000 долларов в некоторых случаях.

При этом Иран продолжает наносить ответные удары и, как ранее сообщалось, Россия снабжает иранские силы разведывательной информацией для повышения точности их атак на позиции США и Израиля.

Также были уничтожены три американских истребителя F-15 по 100 миллионов долларов каждый в результате инцидента с "дружественным огнем" в Кувейте. И погибли уже семеро американских военных: шесть в результате удара иранского беспилотника по военному объекту в Кувейте, и седьмой после нападения в Саудовской Аравии.

Тела погибших военных США привезли в Вашингтон Фото: The White House

Напомним, В прошлом году США отказались от предложения Украины об использовании ее технологий для перехвата иранских беспилотников, несмотря на богатый боевой опыт украинских военных. Сейчас, в связи с резким ростом атак дронов Ирана, американская сторона обратилась к Киеву за помощью.

Также Фокус писал, что, по словам Владимира Зеленского, за несколько дней до этого США обратились к Киеву с просьбой оказать поддержку в защите от ударных дронов типа "Шахед" на Ближнем Востоке.