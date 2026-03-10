Мільярди доларів на день: скільки Трамп уже витратив на "Епічну лють" в Ірані

Військові США витратили боєприпасів на мільярди доларів лише за перші два дні операції "Епічна лють". І зараз вартість війни в Ірані стала ще вищою.

Згідно з новими даними, наданими Конгресу, Пентагон використав сучасні боєприпаси на суму 5,6 мільярда доларів лише за перші два дні війни з Іраном. Оцінка, надана трьома американськими чиновниками 9 березня, відображає тільки перші залпи операції "Епічна лють" в Ірані. Тобто до того, як армія США почала використовувати бомби з лазерним наведенням замість крилатих ракет "Томагавк", повідомляє Daily Beast.

Глава Пентагону Шон Парнелл заявив, що у Міністерства оборони (або Міністерства війни США) є "все необхідне для виконання будь-якої місії в будь-який час і в будь-якому місці за вибором президента і в будь-які терміни".

Відео дня

Однак адміністрація Дональда Трампа, як очікується, вже цього тижня надішле Конгресу додатковий запит на фінансування оборонних видатків, що потенційно обчислюється десятками мільярдів доларів, щоб допомогти профінансувати кампанію.

Це прохання, як стверджується, напевно зустріне запеклий опір з боку демократів, чиї спроби стримати подальші військові дії в Ірані досі не увінчалися успіхом.

Зараз, у середньому, війна в Ірані обходиться американським платникам податків приблизно в 1 мільярд доларів на день, і цей темп може довести загальну суму витрат до 215 мільярдів доларів, якщо конфлікт затягнеться до вересня, як попереджали деякі американські чиновники.

Але президент США налаштований оптимістично. 9 березня на зустрічі республіканців Палати представників у своєму курортному комплексі Trump National Doral у Доралі, штат Флорида, Дональд Трамп заявив законодавцям, що конфлікт буде "короткочасною експедицією", яка "досить швидко закінчиться".

Однак за вартістю боєприпасів ховається глибший набір побоювань. Пентагон почав перекидання частин системи протиракетної оборони THAAD з Південної Кореї на Близький Схід, а також перехоплювачів Patriot, раніше розміщених в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Марк Кансіан, експерт з озброєнь із Центру стратегічних і міжнародних досліджень, заявив, що перерозподіл несе в собі свої небезпеки, оскільки США буквально залишають Індо-Тихоокеанський регіон без захисту.

Ці побоювання не нові. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн попереджав 79-річного Трампа ще до початку війни в Ірані, що затяжний конфлікт може небезпечно виснажити американські запаси високоточної зброї, вже виснажені роками військової допомоги Україні та операціями щонайменше в семи інших країнах.

Адміністрація намагалася применшити значення цього попередження. Міністр оборони Піт Хегсет заявив журналістам минулого тижня, що кампанія поступово відмовляється від використання високоточних боєприпасів, і цей перехід значно знизить вартість одного удару — з кількох мільйонів доларів за раунд до всього лише 100 000 доларів у деяких випадках.

Водночас Іран продовжує завдавати ударів у відповідь і, як раніше повідомлялося, Росія постачає іранські сили розвідувальною інформацією для підвищення точності їхніх атак на позиції США та Ізраїлю.

Також було знищено три американські винищувачі F-15 по 100 мільйонів доларів кожен внаслідок інциденту з "дружнім вогнем" у Кувейті. І загинули вже семеро американських військових: шестеро внаслідок удару іранського безпілотника по військовому об'єкту в Кувейті, і сьомий після нападу в Саудівській Аравії.

Тіла загиблих військових США привезли до Вашингтона Фото: The White House

Нагадаємо, торік США відмовилися від пропозиції України про використання її технологій для перехоплення іранських безпілотників, незважаючи на багатий бойовий досвід українських військових. Зараз, у зв'язку з різким зростанням атак дронів Ірану, американська сторона звернулася до Києва по допомогу.

Також Фокус писав, що, за словами Володимира Зеленського, за кілька днів до цього США звернулися до Києва з проханням надати підтримку в захисті від ударних дронів типу "Шахед" на Близькому Сході.