Новый лидер Ирана угрожает отомстить США: пообещал задействовать "другие фронты"

Новый верховный лидер страны Моджтабу Хаменеи выступил с первым посланием к населению после своего избрания. Он пообещал отомстить за кровь всех мучеников страны.

Хаменеи подчеркнул, что врагом Ирана являются только США, зато с другими странами Ближнего Востока его страна намерена дружить. Заявление верховного лидера цитирует Al Jazeera.

Он призвал всех к единству, подчеркнув, что Иран точно отомстит за всех своих мучеников и "получит компенсацию от врага". Зато, если США не компенсируют Ирану убытки, Хаменеи обещает "разрушить эквивалентное количество имущества".

Лидер Ирана также призвал другие страны Ближнего Востока отказаться от размещения военных баз США на их территории, подчеркнув, что именно они являются целями Ирана на территории этих стран.

Также он подчеркнул, что закрытие Ормузского залива будет продолжено, ведь это инструмент давления на врага.

При этом Хаменеи анонсировал, что если война будет продолжена, то Иран будет задействовать "другие фронты", однако он не объяснил, что именно имел в виду.

Окермо лидер Ирана заявил, что о своем избрании узнал через телевидение.

28 марта коалиция США и Израиля начали войну в Иране, при этом одной из первых целей был бункер в Тегеране, в котором находился тогдашний лидер Али Хаменеи и военная верхушка Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Впоследствии Иран официально подтвердил гибель религиозного деятеля, подчеркивая, что и дальше продолжит борьбу против Вашингтона и Тель-Авива.

Впоследствии в СМИ появилась информация Моджтаба Хаменеи не показывался публике в течение трех дней после избрания, поскольку уже 11 дней восстанавливается после ранения

Ранее Дональд Трамп заявил о том, что война против Ирана будет закончена скоро. Он пояснил, что в Иране "почти не осталось целей для атаки".

Аналитик Алексей Кущ рассказывал, что США и Израиль проиграли первый раунд в войне против Ирана. В то же время он убежден, что иначе произойти не могло.

Ранее ФБР информировало полицию штата Калифорнии об угрозе возможных атак ударными дронами со стороны Ирана по западному побережью США.