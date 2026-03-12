Новий лідер Ірану погрожує помститися США: пообіцяв задіяти "інші фронти"

Новий верховний лідер країни Моджтабу Хаменеї виступив з першим посланням до населення після свого обрання. Він пообіцяв помститися за кров усіх мучеників країни.

Хаменеї наголосив, що ворогом Ірану є тільки США, натомість з іншими країнами Близького Сходу його країна має намір дружити. Заяву верховного лідера цитує Al Jazeera.

Він закликав усіх до єдинства, наголосивши, що Іран точно помститься за всіх своїх мучеників та "отримає компенсацію від ворога". Натомість, якщо США не компенсують Ірану збитки, Хаменеї обіцяє "зруйнувати еквівалетну кількість майна".

Лідер Ірану також закликав інші країни Близького Сходу відмовитися від розміщення військових баз США на їхній території, наголосивши, що саме вони є цілями Ірану на території цих країн.

Також він підкреслив, що закриття Ормузької затоки буде продовжено, адже це інструмент тиску на ворога.

При цьому Хаменеї анонсував, що якщо війна буде продовжена, то Іран задіюватиме "інші фронти", однак він не пояснив, що саме мав на увазі.

Окермо лідер Ірану заявив, що про своє обрання дізнався через телебачення.

28 березня коаліція США та Ізраїлю почали війну в Ірані, при цьому однієї з перших цілей був бункер в Тегерані, в якому перебував тодішній лідер Алі Хаменеї та військова верхівка Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Згодом Іран офіційно підтвердив загибель релігійного діяча, наголошуючи, чи й далі продовжить боротьбу проти Вашингтона й Тель-Авіва.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація Моджтаба Хаменеї не показувався публіці протягом трьох днів після обрання, оскільки вже 11 днів відновлюється після поранення

Раніше Дональд Трамп заявив про те, що війна проти Ірану буде закінчена скоро. Він пояснив, що в Ірані "майже не залишилося цілей для атаки".

Аналітик Олексій Кущ розповідав, що США та Ізраїль програли перший раунд у війні проти Ірану. Водночас він переконаний, що інакше статися не могло.

Раніше ФБР інформувало поліцію штату Каліфорнії про загрозу можливих атак ударними дронами з боку Ірану по західному узбережжю США.