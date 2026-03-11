ФБР попередила про можливу атаку Ірану "Шахедами" на західне узбережжя США, — ABC News

Федеральне бюро розслідувань інформувало поліцію штату Каліфорнії про загрозу можливих атак ударними дронами. Така атака може стати відповіддю на удари США по Ірану.

Інформація про можливі удари з'явилася ще на початку лютому, однак повідомлено про неї поліції Каліфорнії було лише в кінці місяця. Про це йдеться в повідомленні ABC News.

Водночас у ФБР наголосили, що не мають додаткової інформації щодо часу, методу, цілі чи виконавців цього нібито нападу.

Попередження пролунало на фоні початку атак США по Ірану. У відповідь Іран випустив балістику та безпілотники по цілях на Близькому Сході.

Посадовці розвідки США також занепокоєні останніми місяцями через більш активне використання дронів мексиканськими наркокартелями та ймовірністю того, що ця технологія може бути використана для нападу на американські війська поблизу мексиканського кордону.

Зокрема, у звіті за вересень 2025 року йдеться, що лідери мексиканських наркокартелів уже могли санкціонувати атаки з використанням БПЛА з вибухівкою проти військових та правоохоронців США.

Кореспондент ABC News Джон Коен, колишній керівник розвідки Міністерства внутрішньої безпеки, звернув увагу, що загроза для США можлива як з Тихого океану, так і з Мексики.

"Ми знаємо, що Іран має значну присутність у Мексиці та Південній Америці, у них є зв’язки, у них є дрони, і тепер у них є стимул для здійснення атак. ФБР розумно вчинило, опублікувавши це попередження, щоб штати та місцеві органи влади могли краще підготуватися та реагувати на такі типи загроз. Така інформація є критично важливою для правоохоронних органів", — пояснив він.

Раніше Дональд Трамп заявив про те, що війна проти Ірану буде закінчена скоро. Він пояснив, що в Ірані "майже не залишилося цілей для атаки".

Аналітик Олексій Кущ розповідав, що США та Ізраїль програли перший раунд у війні проти Ірану. Водночас він переконаний, що інакше статися не могло.

Раніше Фокус писав про удари коаліції США та Ізраїлю по військових об'єктах Тегерану, які почались з перших днів війни в Ірані.