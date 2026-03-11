ФБР предупредила о возможной атаке Ирана "Шахедами" на западное побережье США, — ABC News

Федеральное бюро расследований информировало полицию штата Калифорнии об угрозе возможных атак ударными дронами. Такая атака может стать ответом на удары США по Ирану.

Информация о возможных ударах появилась еще в начале февраля, однако сообщено о ней полиции Калифорнии было лишь в конце месяца. Об этом говорится в сообщении ABC News.

В то же время в ФБР отметили, что не имеют дополнительной информации о времени, методе, цели или исполнителях этого якобы нападения.

Предупреждение прозвучало на фоне начала атак США по Ирану. В ответ Иран выпустил баллистику и беспилотники по целям на Ближнем Востоке.

Чиновники разведки США также обеспокоены в последние месяцы из-за более активного использования дронов мексиканскими наркокартелями и вероятностью того, что эта технология может быть использована для нападения на американские войска вблизи мексиканской границы.

В частности, в отчете за сентябрь 2025 года говорится, что лидеры мексиканских наркокартелей уже могли санкционировать атаки с использованием БПЛА со взрывчаткой против военных и правоохранителей США.

Корреспондент ABC News Джон Коэн, бывший руководитель разведки Министерства внутренней безопасности, обратил внимание, что угроза для США возможна как с Тихого океана, так и из Мексики.

"Мы знаем, что Иран имеет значительное присутствие в Мексике и Южной Америке, у них есть связи, у них есть дроны, и теперь у них есть стимул для осуществления атак. ФБР разумно поступило, опубликовав это предупреждение, чтобы штаты и местные органы власти могли лучше подготовиться и реагировать на такие типы угроз. Такая информация является критически важной для правоохранительных органов", — пояснил он.

Ранее Дональд Трамп заявил о том, что война против Ирана будет закончена скоро. Он пояснил, что в Иране "почти не осталось целей для атаки".

Аналитик Алексей Кущ рассказывал, что США и Израиль проиграли первый раунд в войне против Ирана. В то же время он убежден, что иначе произойти не могло.

Ранее Фокус писал об ударах коалиции США и Израиля по военным объектам Тегерана, которые начались с первых дней войны в Иране.