Чому зник новообраний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї та де його ховають, — NYT

Новий релігійний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї ще 28 лютого отримав поранення, написало медіа The New York Times. У священнослужителя та політика, який очолив країну після загибелі батька Алі Хаменеї, пошкоджені ноги й він лікується. Чому підданні Моджтаба Хаменеї з початку війни в Ірані бачили нового лідера лише на картонках та плакатах?

Моджтаба Хаменеї не показувався публіці протягом трьох днів після обрання, оскільки вже 11 днів відновлюється після поранення, встановило NYT. Це одна причин, чому його не побачили піддані, які вклонялися картонній фігурі, а не живій людині, свідчать відео з мережі. Крім того, Тегеран побоюється, що він потрапить під удар коаліції США та Ізраїлю, які "полюють" на нового лідера Ірану.

Медіа посилаються на трьох іранських чиновників, які анонімно підтвердили поранення Моджтаба Хаменеї. Як заявили джерела, два тому вони отримали відомості від вищого керівництва, яке розповіло про стан здоров'я нового аятоли. Про це ж сказали офіцери Армії оборони Ізраїлю, імена яких не вказали. Співрозмовники журналістів пояснили, що новообраний лідер Ірану перебуває у свідомості та лікується у таємному місці з дуже поганим зв'язком. При цьому медіа зауважило, що Хаменеї чомусь не робив навіть письмових звернень.

Відео дня

"Повні обставини та ступінь травм пана Хаменеї залишаються незрозумілими", — ідеться у статті.

Черед іншого, на травми нового лідера Ірану натякали державні медіа, які говорили про поранення "ветерана війни". NYT уточнило, що батько посадовця, незмінний очільник країни протягом 50 років, загинув під час удару по бункеру в Тегерані. До сьогодні не ясно, чи перебував поруч з ним син, який міг постраждати від завалів. Водночас, у п'ятницю 6 березня, коли у столиці країни мали зібратись 88 релігійних діячів для голосування, на те приміщення та на бункер знов полетіли бомби Ізраїлю. NYT наголосило, що Моджтаба Хаменеї може опинитись як під ударом ЦАХАЛ, так і під атакою США, оскільки президент Дональд Трамп висловив незадоволення поведінкою іранців.

"Прихильники уряду проводили церемонії "присяги на союз" пану Хаменеї на міських площах по всій країні, розмахуючи прапорами та тримаючи його фотографії", — уточнило медіа, звернувши увагу на те, що нового лідера так і не показали публіці.

Війна в Ірані — що відомо про удари по Хаменеї

Зазначимо, 28 березня коаліція США та Ізраїлю почали війну в Ірані, при цьому однієї з перших цілей був бункер в Тегерані, в якому перебував тодішній лідер Алі Хаменеї та військова верхівка Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Згодом Іран офіційно підтвердив загибель релігійного діяча, наголошуючи, чи й далі продовжить боротьбу проти Вашингтона й Тель-Авіва.

Нагадуємо, Фокус писав про удари по флоту КВІР, внаслідок яких Іран втратив підводний човен та близько 50 військових кораблів.