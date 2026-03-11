Почему исчез новоизбранный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи и где его прячут, — NYT

Новый религиозный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи еще 28 февраля получил ранения, написало медиа The New York Times. У священнослужителя и политика, который возглавил страну после гибели отца Али Хаменеи, повреждены ноги и он лечится. Почему подданные Моджтаба Хаменеи с начала войны в Иране видели нового лидера только на картонках и плакатах?

Моджтаба Хаменеи не показывался публике в течение трех дней после избрания, поскольку уже 11 дней восстанавливается после ранения, установило NYT. Это одна из причин, почему его не увидели подданные, которые поклонялись картонной фигуре, а не живому человеку, свидетельствуют видео из сети. Кроме того, Тегеран опасается, что он попадет под удар коалиции США и Израиля, которые "охотятся" на нового лидера Ирана.

Медиа ссылаются на трех иранских чиновников, которые анонимно подтвердили ранение Моджтаба Хаменеи. Как заявили источники, два назад они получили сведения от высшего руководства, которое рассказало о состоянии здоровья нового аятоллы. Об этом же сказали офицеры Армии обороны Израиля, имена которых не указали. Собеседники журналистов объяснили, что новоизбранный лидер Ирана находится в сознании и лечится в тайном месте с очень плохой связью. При этом медиа отметило, что Хаменеи почему-то не делал даже письменных обращений.

Відео дня

"Полные обстоятельства и степень травм господина Хаменеи остаются неясными", — говорится в статье.

Среди прочего, на травмы нового лидера Ирана намекали государственные медиа, которые говорили о ранении "ветерана войны". NYT уточнило, что отец чиновника, бессменный глава страны в течение 50 лет, погиб во время удара по бункеру в Тегеране. До сих пор не ясно, находился ли рядом с ним сын, который мог пострадать под завалами. В то же время, в пятницу 6 марта, когда в столице страны должны были собраться 88 религиозных деятелей для голосования, на зал собрания и на бункер вновь полетели бомбы Израиля. NYT отметило, что Моджтаба Хаменеи может оказаться как под ударом ЦАХАЛ, так и под атакой США, поскольку президент Дональд Трамп выразил недовольство поведением иранцев.

"Сторонники правительства проводили церемонии "присяги на союз" господину Хаменеи на городских площадях по всей стране, размахивая флагами и держа его фотографии", — уточнило медиа, обратив внимание на то, что нового лидера так и не показали публике.

Война в Иране — что известно об ударах по Хаменеи

Отметим, 28 марта коалиция США и Израиля начали войну в Иране, при этом одной из первых целей был бункер в Тегеране, в котором находился тогдашний лидер Али Хаменеи и военная верхушка Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Впоследствии Иран официально подтвердил гибель религиозного деятеля, подчеркивая, что и дальше продолжит борьбу против Вашингтона и Тель-Авива.

Напоминаем, Фокус писал об ударах по флоту КСИР, в результате которых Иран потерял подводную лодку и около 50 военных кораблей.