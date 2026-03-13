"Іран не знає, хто ними керує": у США пояснили, чому Хаменеї не виступив перед населенням

Американська розвідка підтверджує, що новий верховний лідер Ірану Моджтабу Хаменеї дістав поранення. Водночас там стверджують, що його зовнішність могла бути спотворена.

Саме з цим пов'язують той факт, що Хаменеї обрав письмовий спосіб для звернення до нації, а не записав відео. Про це заявив міністр війни США Піт Гегсет, якого цитує "Clash Report".

"В Ірана є безліч камер та засобів запису голосу, тож чому вони опублікували лише письмове звернення? Я думаю, ви знаєте чому. Він боїться. Він поранений. Йому бракує легітимності. Це жахлива ситуація для них. Хто керує ними? Іран може навіть не знати цього", — заявив Гегсет.

Міністр війни також наголосив, що усі іранські заводи, які виробляли балістичні ракети, два дні тому були знищені. Йдеться також і про підприємства, що виробляють комплектуючі для балістики. Він анонсував, що незабаром будуть знищені всі військові компанії Ірану.

"Ніколи раніше сучасна та боєздатна армія, яку раніше мав Іран, не була настільки швидко знищена і фактично виведена з бойової готовності", — заявив він.

28 березня коаліція США та Ізраїлю почали війну в Ірані, при цьому однієї з перших цілей був бункер в Тегерані, в якому перебував тодішній лідер Алі Хаменеї та військова верхівка Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Згодом Іран офіційно підтвердив загибель релігійного діяча, наголошуючи, чи й далі продовжить боротьбу проти Вашингтона й Тель-Авіва.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація Моджтаба Хаменеї не показувався публіці протягом трьох днів після обрання, оскільки вже 11 днів відновлюється після поранення.

12 березня з'явилося перше послання Хаменеї до населення. У ньому він анонсував, що якщо війна буде продовжена, то Іран задіюватиме "інші фронти", однак він не пояснив, що саме мав на увазі.

Раніше Дональд Трамп заявив про те, що війна проти Ірану буде закінчена скоро. Він пояснив, що в Ірані "майже не залишилося цілей для атаки".

Аналітик Олексій Кущ розповідав, що США та Ізраїль програли перший раунд у війні проти Ірану. Водночас він переконаний, що інакше статися не могло.

Раніше ФБР інформувало поліцію штату Каліфорнії про загрозу можливих атак ударними дронами з боку Ірану по західному узбережжю США.